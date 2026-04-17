18日（土）は北日本と西日本で雨のところがあるでしょう。北海道では雷雨となるおそれがあります。週末と来週にかけての天気をフカボリしてお伝えします。

■夏日続出も 来週後半は広く雨で20℃を下回るところも？

18日（土）は北日本と西日本で雨のところがあるでしょう。19日（日）も九州では雨が降りますが、そのほかは晴れるところが多く、行楽日和となりそうです。

21日（火）は日本海側を中心に雨が降り、雨の後は冷たい空気が入ってきそうです。22日（水）は天気が回復するものの、北海道では寒気の影響で雨や雪のところがあるでしょう。

23日（木）〜24日（金）は低気圧が本州南岸を進み、広い範囲で雨が降りそうです。来週の前半にかけては25℃以上の夏日となり、汗ばむ陽気となるところもありますが、後半は雨の影響もあり高温傾向は落ち着きそうです。服装選びにお気をつけください。

■18日（土）は北海道で雷雨のおそれも桜が開花か 西日本でも傘の出番

上空に寒気を伴った低気圧が北海道の北部付近を進む見込みで、北海道は大気の状態が不安定となります。発雷確率が高めで、落雷や急な強い雨に注意が必要です。

ただそんな中、札幌や函館からは桜開花の便りが届くかもしれません。また東北でも日中、雨の降るところがありそうです。西日本では、東シナ海の低気圧の影響で17日（金）午後は予想よりも雨雲が広がっています。

18日（土）も雨のところがあるでしょう。午前中ほど降りやすいと見られますが、午後のお出かけにも折りたたみ傘があると安心です。

■19日（日）は夏日続出 雨の九州は気温上がらず

19日（日）は、中国・四国〜東北南部で夏日となるところがあり、6月並みの暑さとなりそうです。暑さに慣れていない時期ですので、屋外での活動はこまめに水分を摂るなど、暑さ対策を心がけてください。雨の降る九州は20℃くらいにとどまりそうです。

また、朝と昼の気温差は10℃以上のところが多く、東京では14℃、福島は16℃くらいとなりそうです。昼間は半袖日和ですが、朝晩は上着を着るなど調節するようにしてください。

【19日（日）の予想最高気温】（）内は季節感

札幌 16℃（5月上旬）

仙台 23℃（6月中旬）

山形 25℃（6月上旬）★今年初の夏日予想

福島 26℃（6月中旬）

東京 26℃（6月中旬）

甲府 27℃（6月上旬）

名古屋 24℃（5月中旬）

大阪 26℃（5月下旬）

福岡 21℃（4月下旬）

■週末は晴れていても台風からのうねりに注意 小笠原は高波に警戒を

大型で強い勢力の台風4号は、17日（金）午後6時現在、小笠原近海を北東方向に進んでいます。このあとさらに北上しますが、次第に進路を東寄りに変え、日本からは離れる見通しです。日本への直接の影響はありませんが、波は高くなります。

小笠原諸島では、18日（土）にかけて最大6メートルの波が予想されています。うねりを伴う高波に警戒が必要です。また、太平洋沿岸地域も台風からのうねりが届きます。週末は穏やかに晴れるところも多いですが、海のレジャーは十分注意をしてください。