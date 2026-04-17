【フカボリ天気】18日（土）は北海道で雷雨も桜が開花か 来週後半は広く雨
18日（土）は北日本と西日本で雨のところがあるでしょう。北海道では雷雨となるおそれがあります。週末と来週にかけての天気をフカボリしてお伝えします。
■夏日続出も 来週後半は広く雨で20℃を下回るところも？
18日（土）は北日本と西日本で雨のところがあるでしょう。19日（日）も九州では雨が降りますが、そのほかは晴れるところが多く、行楽日和となりそうです。
21日（火）は日本海側を中心に雨が降り、雨の後は冷たい空気が入ってきそうです。22日（水）は天気が回復するものの、北海道では寒気の影響で雨や雪のところがあるでしょう。
23日（木）〜24日（金）は低気圧が本州南岸を進み、広い範囲で雨が降りそうです。来週の前半にかけては25℃以上の夏日となり、汗ばむ陽気となるところもありますが、後半は雨の影響もあり高温傾向は落ち着きそうです。服装選びにお気をつけください。
■18日（土）は北海道で雷雨のおそれも桜が開花か 西日本でも傘の出番
上空に寒気を伴った低気圧が北海道の北部付近を進む見込みで、北海道は大気の状態が不安定となります。発雷確率が高めで、落雷や急な強い雨に注意が必要です。
ただそんな中、札幌や函館からは桜開花の便りが届くかもしれません。また東北でも日中、雨の降るところがありそうです。西日本では、東シナ海の低気圧の影響で17日（金）午後は予想よりも雨雲が広がっています。
18日（土）も雨のところがあるでしょう。午前中ほど降りやすいと見られますが、午後のお出かけにも折りたたみ傘があると安心です。
■19日（日）は夏日続出 雨の九州は気温上がらず
19日（日）は、中国・四国〜東北南部で夏日となるところがあり、6月並みの暑さとなりそうです。暑さに慣れていない時期ですので、屋外での活動はこまめに水分を摂るなど、暑さ対策を心がけてください。雨の降る九州は20℃くらいにとどまりそうです。
また、朝と昼の気温差は10℃以上のところが多く、東京では14℃、福島は16℃くらいとなりそうです。昼間は半袖日和ですが、朝晩は上着を着るなど調節するようにしてください。
【19日（日）の予想最高気温】（）内は季節感
札幌 16℃（5月上旬）
仙台 23℃（6月中旬）
山形 25℃（6月上旬）★今年初の夏日予想
福島 26℃（6月中旬）
東京 26℃（6月中旬）
甲府 27℃（6月上旬）
名古屋 24℃（5月中旬）
大阪 26℃（5月下旬）
福岡 21℃（4月下旬）
■週末は晴れていても台風からのうねりに注意 小笠原は高波に警戒を
大型で強い勢力の台風4号は、17日（金）午後6時現在、小笠原近海を北東方向に進んでいます。このあとさらに北上しますが、次第に進路を東寄りに変え、日本からは離れる見通しです。日本への直接の影響はありませんが、波は高くなります。小笠原諸島では、18日（土）にかけて最大6メートルの波が予想されています。うねりを伴う高波に警戒が必要です。また、太平洋沿岸地域も台風からのうねりが届きます。週末は穏やかに晴れるところも多いですが、海のレジャーは十分注意をしてください。