ポケモン30周年のピックアップテーマ「うたう」をイメージしたグッズ「Pokémon Timeless Adventure」が、4月23日にポケモンセンターオンラインで発売されることが発表された。

【画像あり】ラジオから流れる音楽を楽しでいるポケモンたち グッズ一覧

今回登場するグッズには、ピカチュウ・チコリータ・ヒノアラシ・ワニノコがジョウト地方でラジオから流れる音楽を楽しんでいるようすを描いたアートが使用されている。

ラインナップは、カラビナリング付きのアクリルキーホルダー、アクリルブロック、缶入りのロールクッキーなど。A4クリアファイルは表面にキラキラ加工が施されており、ピカチュウのシルエット型にカットされた指ぬき部分がアクセントとなっている。

あわせて、「うたう」にちなんだプリンとメロエッタのうたうフィギュアも登場する。台座のボタンを押すと、それぞれのわざをイメージした歌が聴ける仕様だ。

なお、ポケモンセンターおよびポケモンストアの店頭では、発売日時点での取り扱いはない。

（文＝リアルサウンドテック編集部）