Stray Kidsフィリックスが魅せた衝撃の腹筋美！赤レザー×黒ハットのカウボーイスタイルに「腹筋大公開してる」「お顔が天才」と悶絶

【写真】Stray KidsフィリックスATiiSSU新ビジュアル／フィリックスが衝撃の姿に！「DESERT COWBOY COLLECTION」予告ムービー／数々のブランドの“顔”を務めるフィリックス（3本）

Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が登場する韓国のヘッドウェアブランド・ATiiSSU（アティシュ）の新キャンペーンビジュアルが公開。黒のハットにレッドレザーを纏い、腹筋を披露する大胆なスタイリングにファンの注目が集まっている。

■Stray Kidsフィリックス、ATiiSSUで魅せる“モダンカウボーイ”

ATiiSSUの「DESERT COWBOY COLLECTION」を着用し、濡れたような艶を放つレッドレザーのセットアップに身を包んだフィリックス。1枚目は、シルバーの鹿の角のような立体的な装飾が施されたブラックレザーのカウボーイハットを被り、シャープな存在感を放つ。2枚目では、つばの折れ曲がったブラックハットに、ジャケットのフロントを大胆に開け、鍛えられた腹筋を披露。

3枚目では、リボンがあしらわれたエナメル素材のハットを被り、アンニュイな表情と美しい横顔を際立たせる。4枚目では、椅子の背もたれに身を預け足を組んだポーズで座り、腹筋の陰影がよりくっきりと浮かび上がりラグジュアリーな印象を与えている。

長く伸びた金髪と華やかな顔立ちが生み出す中性的な魅力に、カウボーイハットが持つ力強さが重なり、スタイリッシュでモダンなビジュアルに昇華されている。

なお、21日には同コレクションのフルフィルム公開も予告されており、さらなる期待が高まっている。

SNSには「かっっこいいいいい！」「腹筋大公開してる」「これはやばい」「あらゆるブランドでピリちゃんの美しさ引き出しあってるな」「お顔が天才です」など、絶賛の声が寄せられている。

■動画：スキズ・フィリックス、衝撃の姿に！？新キャンペーン予告ムービー

■写真＆動画：数々のブランドの“顔”を務めるフィリックス