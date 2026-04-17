前作より進化！ ウルトラポータブルBluetoothスピーカー「JBL Go 5」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」より、人気のウルトラポータブルBluetoothスピーカーの最新モデル「JBL Go 5」を2026年4月23日（木）より発売する。
■筐体からは想像できないほど力強くクリア
本製品は、手のひらに収まるコンパクトなサイズながら、強化されたアンプ部と改良された45mm径ダイナミックドライバーの採用により、筐体からは想像できないほど力強くクリアなJBLプロサウンドを実現する。さらに、USB Type-C経由でのロスレスオーディオ再生に対応し、最大24bit／48kHzの高品位な音楽再生が可能だ。
機能面では、IP68の防塵防水性能※2に加え、耐衝撃設計を採用。浴室やキッチンなどの水回りはもちろん、ビーチやキャンプといったアウトドアシーンでも安心して使用できる仕様だ。
また、「JBL Go」シリーズとして初めてアンビエントエッジライトを搭載。音楽体験を視覚的にも高めると同時に、電源やペアリング状態、バッテリー残量をひと目で確認できるようになった。
さらに、新たに搭載されたAirTouch機能により、2台のGo 5を軽く触れ合わせるだけでワイヤレスステレオ再生が可能となるほか、Auracastにも対応し、複数の対応スピーカーを接続することで、より広い空間にサウンドを届けることができる。
加えて、2026年夏に登場予定の「JBL EasySing Mic Mini」などのオプション機器を接続することで、さらなる拡張性を実現する。
■製品のポイント
・JBLプロサウンドを最小サイズに凝縮
・USB Type-C接続によるロスレスオーディオ再生に対応
・業界最高水準IP68準拠※2の防塵防水性能と耐衝撃設計による高い耐久性
・アンビエントエッジライトで接続状態を視覚的に確認可能
・AirTouchによる直感的なワイヤレスステレオペアリング
・Auracast対応で複数スピーカー接続が可能
・全9色の豊富なカラーバリエーション
・JBL EasySing Mic Mini（2026年夏登場予定）などのオプションを接続することで、更なる拡張性を実現
■製品外観
ブラック
ブルー
レッド
ホワイト
スクワッド
パープル
ピンク
ターコイズブルー
オレンジ ※JBL公式サイト限定
GO 5＋EasySing Mic Mini
■主な仕様
■JBL ブランド公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
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■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
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・拡声器スピーカーの連結にも対応！6.3mmステレオ標準プラグと3.5mmプラグを6.3mmプラグに変換できるアダプタ
・近づけるだけで接続！配線ストレスを解消する磁力HDMIコネクタ
・力強い低音を響かせ、豊かな2.1chサウンドを実現！Harman Kardon「SoundSticks 5」
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■筐体からは想像できないほど力強くクリア
本製品は、手のひらに収まるコンパクトなサイズながら、強化されたアンプ部と改良された45mm径ダイナミックドライバーの採用により、筐体からは想像できないほど力強くクリアなJBLプロサウンドを実現する。さらに、USB Type-C経由でのロスレスオーディオ再生に対応し、最大24bit／48kHzの高品位な音楽再生が可能だ。
また、「JBL Go」シリーズとして初めてアンビエントエッジライトを搭載。音楽体験を視覚的にも高めると同時に、電源やペアリング状態、バッテリー残量をひと目で確認できるようになった。
さらに、新たに搭載されたAirTouch機能により、2台のGo 5を軽く触れ合わせるだけでワイヤレスステレオ再生が可能となるほか、Auracastにも対応し、複数の対応スピーカーを接続することで、より広い空間にサウンドを届けることができる。
加えて、2026年夏に登場予定の「JBL EasySing Mic Mini」などのオプション機器を接続することで、さらなる拡張性を実現する。
■製品のポイント
・JBLプロサウンドを最小サイズに凝縮
・USB Type-C接続によるロスレスオーディオ再生に対応
・業界最高水準IP68準拠※2の防塵防水性能と耐衝撃設計による高い耐久性
・アンビエントエッジライトで接続状態を視覚的に確認可能
・AirTouchによる直感的なワイヤレスステレオペアリング
・Auracast対応で複数スピーカー接続が可能
・全9色の豊富なカラーバリエーション
・JBL EasySing Mic Mini（2026年夏登場予定）などのオプションを接続することで、更なる拡張性を実現
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ブラック
ブルー
レッド
ホワイト
スクワッド
パープル
ピンク
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