タレント吉川ひなの（46）が17日、SNSで芸能活動の本格再開を発表し話題になっている。移住先のハワイから昨年3月に沖縄に移り、子育て中心の生活を送っているが、子どもたちとの時間を大切にしつつ自分自身とも向き合い、 新たな事務所と業務提携を締結。

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「新しい形で活動をスタート」すると宣言し、約8年ぶりのテレビ出演も視野に、トーク番組やエッセー執筆などに取り組むとしている。

トップモデルで活躍し、「9頭身美女」としてバラエティー番組などで一世風靡した人気者の復帰とあって、デビュー当時の1993年当時の写真投稿ともどもファンは歓喜し《かわいさが限界突破》《「時代を変えた1枚》などと盛り上がっている。

「1999年にビジュアル系バンド『SHAZNA』のボーカルIZAMと19歳で結婚し、わずか7カ月で離婚した当時は『お騒がせ婚』などと叩かれ、『さげまん』イメージを一部で報じられていました。しかし、2011年に会社経営の一般男性と結婚、翌12年に長女（14）、18年に長男（8）、21年に次男（4）に恵まれ、2015年にハワイに拠点を移してからは、子育てとともにビジネスも展開し、コスメ商品やジュエリーブランドなどのプロデュース業も行ってきた。芸能活動を休止中も人気は落ちず、今回の活動再開では新たな魅力とともに『ニューひなの』と報じられています」

と、ワイドショー芸能デスク。

本人をインタビューしたサンスポによると、現在はシングルマザーとなり、吉川はオーガニック食材の生産者と交流したり、子供たちと西表島で自給自足キャンプをしたりして、環境問題や社会課題などにも積極的に取り組んでいるのだそうだ。同紙に「未来を思い描く仲間とつながるためにオンラインコミュニティーも立ち上げた」と活動の輪を広げていることも明らかにしている。

■壮絶な幼少期、2度の離婚、バッシングをも乗り越えてたどり着いた現在地

「きらびやかなイメージで知られる吉川さんですが、厳しい宗教ルールのもとで母親の言いなりだった壮絶な子ども時代を送っていたことを自著で語っています。芸能活動開始後の収入も、全て親に管理されていたことを明かし、世間の受け止め方も衝撃的でした。元夫も事件を起こし、吉川さんはハワイから米ロサンゼルスへ引っ越したという話もありました。そうした紆余曲折、艱難辛苦をも乗り越えた現在、ひなのさんがどのような発信をしていくのか、業界でも注目の的で、テレビなどからのオファーが早速、届いているのではないでしょうか」（前出の芸能デスク）

帰ってきた9頭身美女、ニューひなのがまた芸能界の中心に返り咲くか、要注目である。

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吉岡美穂は、2025年12月31日に吉川ひなのの元夫・IZAMとの離婚を発表した。関連記事【もっと読む】『《加藤ローサ系離婚？》IZAMとパートナー解消した吉岡美穂への同情と期待されるママタレ復帰』なども必読だ。