DJIは4月16日、1インチセンサー搭載のポケットジンバルカメラ新モデル「Osmo Pocket 4」を発表。同日から公式オンラインストアと認定ストアで予約受付を開始し、4月22日に販売を開始します。

動画は通常撮影で最大4K 60fps、スローモーションで最大4K 240fps、静止画は約37MPの撮影に対応するカメラと、2.0インチタッチ対応ディスプレイを搭載するジンバルカメラ。ディスプレイを90°回転させると電源がONになり、本体のジョイスティックでカメラの向きを動かしたり、ジンバル位置のリセット、カメラ方向の前後入れ替えといった操作が可能。ディスプレイの下には1倍・2倍・4倍のズームを切り替えられるズームボタン、好みの設定にカスタマイズできるカスタムプリセットボタンの2つのボタンが新設されました。

107GBのストレージを新たに内蔵し、microSDカードがなくても本体のみで撮影が可能に。ファイル転送速度が向上し、撮影した映像は800MB/sの高速転送に対応します。バッテリー容量は1545mAhに増えて、約18分で80％まで充電でき、最長3時間の撮影ができる急速充電に対応します。フル充電時には、1080p 24fpsの映像を最長240分撮影できます。

1インチCMOSセンサーとf/2.0の絞りにより、低照度でもクリアに撮影が可能。10-bit D-Logのカラープロファイル、被写体を追跡するActiveTrack 7.0、被写体の顔を認識してフォーカスをロックする「被写体ロックトラッキング」、アクティブトラックのON/OFFや撮影の開始・停止を操作できるジェスチャーコントロールに対応。モーションブラーを生み出す低速シャッター撮影、フィルム調の色合いを再現する6つの内蔵フィルムトーン、美肌効果など、クリエイティブな撮影を可能にするさまざまな機能を搭載します。Mic 2、Mic 3、Mic MiniといったDJIのマイクトランスミッターと組み合わせて、最大4チャンネルでオーディオを録画することも可能。

「Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ」は希望小売価格7万9200円（税込）。Osmo Pocket 4本体、USB-C to USB-C PDケーブル（USB 3.1）、Osmo Pocket 4 ジンバルクランプ、DJI リストストラップ、1/4インチネジ付きOsmo Pocket 4 ハンドル、Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチを同梱します。

「Osmo Pocket 4 クリエイターコンボ」は希望小売価格9万9880円（税込）。スタンダードコンボの同梱物に加え、Osmo Pocket 3 広角レンズ、DJI Mic 3トランスミッター、DJI Mic 3 マグネティッククリップ、DJI Mic 3 ウインドスクリーン（×2 ）、DJI Mic 3 マグネット、DJI Mic 3 トランスミッターマグネティック充電ケーブル、Osmo Pocket 4 補助ライト、Osmo ミニ三脚、Osmo Pocket 4 キャリーバッグを同梱します。

「Osmo Pocket 4 エッセンシャルコンボ」は希望小売価格7万7660円（税込）。Osmo Pocket 4本体、USB-C to USB-C PDケーブル（USB 3.1）、1/4インチネジ付きOsmo Pocket 4 ハンドル、Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチを同梱します。