日本バレーボール協会が発表

日本バレーボール協会（JVA）は15日、2026年度バレーボール女子日本代表チームの登録メンバー37人を発表した。初選出が14人とフレッシュな顔が並ぶ中、名前のなかった選手にファンは落胆している。

石川真佑主将をはじめ、昨年のネーションズリーグ（VNL）や世界選手権で躍動した佐藤淑乃、和田由紀子（ともにNECレッドロケッツ川崎）、関菜々巳（ブスト・アルシーツィオ）らが名を連ねた。さらに、忠願寺莉桜（東九州龍谷高3年）、山下裕子（共栄学園高3年）、大雲舞子（八王子実践高2年）、小林天音（下北沢成徳高2年）ら、高校生が4人選出された。

しかし、2024年パリ五輪代表の林琴奈（大阪マーヴェラス）や岩崎こよみ、2021年東京五輪代表の黒後愛（ともに埼玉上尾メディックス）らが選外となった。ネット上のファンからは「林琴奈選手は辞退？どっち？」「今年も林琴奈選手は未登録なのですね…」「黒後／岩崎も居ないじゃん？！」「ここからどんなチームができてくるのかな？」「林琴奈選手いなくて泣いた」などの声が上がった。

JVAは同日に26年度のチームスケジュールも発表。初の公式戦となるVNLは6月にカナダで開幕する。28年ロサンゼルス五輪へ向け新シーズンが始まる。



（THE ANSWER編集部）