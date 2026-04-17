タレントのお見送り芸人しんいちが、女優・足立梨花をイメージした女装メイクを披露。女性らしい仕草や雰囲気に「可愛い」「押したらイケそうな隙はある」と絶賛された。

【映像】お見送り芸人しんいち、エロ可愛い足立梨花風メイク

4月15日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一 山内健司がMCを務め、大好評企画「イイ女になりたいねん」を実施。山内のほか、マヂカルラブリー 野田クリスタル、お見送り芸人しんいち、トンツカタン 森本晋太郎、ラランド ニシダがガチメイクで“イイ女”を目指し、ゲストのGENERATIONS白濱亜嵐の心を射止めるべく競い合った。

番組では「自分が思うイイ女」に女装してNo.1を決定するというルールのもと、それぞれがなりたい女性のテーマを発表。しんいちは「ちょっと（なりたい）テーマの女性がいまして」と切り出すと、「えー…足立梨花さんのような。おるだけで場を明るく…で、なんか、守ってあげたくなる」とデレデレとした表情で熱弁。濱家に「好きなんやな、もう」と冷やかされると「足立梨花さん好きなんですよ！」と告白した。

90分程のメイク時間の後、しんいちはトップバッターで登場。ストレートのロングヘアに淡いピンクのワンピースを身に着けたしんいちが現れると濱家と白濱は「あー」「なるほど」「あーでも（悪くない）」と感嘆。しんいちが「チャームポイントは、泣きボクロ」と笑顔でポーズをキメると「なるほどなー」と笑いが起きた。

「こだわったポイントはどこですか？」と聞かれると、しんいちは「泣きボクロで、ちょっとエロさを出す。可愛いとセクシーのちょうど真ん中を目指しました」と説明。濱家は「これは、でも可愛いかも」と感想を述べ「この企画の何が一番好きかっていうと『あ、しんいち、こういう女性好きなんや』ってわかるところっすね」と爆笑した。

白濱からも「好み出てますね」とツッコまれ、しんいちは「やめてくださいよ」と恥じらうも、「でも、暗がりだったらイケそうっすね」と言われると、「え、マジ、マジ？」と照れたように白濱の袖をつまんでモジモジ。

白濱も「この、この触り方」と動揺し、濱家は「そんな女子がええんや、それやってくる女子好きなんや」と手を叩いて大笑い。「なんか、押したらイケそうな隙はあるけどな」と嬉しそうに突っ込むとしんいちは「マジ、ハマだけはマジでない！」と指さして断固拒否。濱家は「急にハマって呼んでくる」と頭を抱え、白濱は「こっちもハマなんですけどね」と言いながら大爆笑した。

（かまいガチ）