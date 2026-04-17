ディズニーストアに、人気イラストレーターmikkoさんが描く『リトル・マーメイド』のキャラクターをデザインした新コレクション「Illustrated by mikko」が登場。

やさしい色合いと繊細なタッチが引き立てる、キャラクターたちの愛らしい表情が魅力のグッズが展開されます☆

ディズニーストア『リトル・マーメイド』コレクション「Illustrated by mikko」

スケジュール：

先行発売日：2026年4月21日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日：2026年4月24日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

※発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります

ディズニーストアから、イラストレーターmikkoさんが描く『リトル・マーメイド』のキャラクターをデザインした新コレクションが登場。

きらめく海の世界を、やわらかな色使いと繊細なタッチで表現した幻想的な描き起こしアートが使用されています。

ディズニープリンセス「アリエル」をはじめ「フランダー」や「セバスチャン」「マックス」といったキャラクターに加え、貝殻や泡などのモチーフを取り入れた、心ときめくコレクション。

mikkoさんならではの魅力があふれる「アリエル」の表情や仕草にも注目です。

コレクションには、ドレスを着た「アリエル」のぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、ウォーターボトルやハンカチーフなど、毎日持ち歩きたくなる雑貨が充実。

大きなフリルが華やかなトートバッグやビーズストラップがポイントのカードホルダーなど、かわいいが詰まったグッズが豊富に展開されます。

ホログラム仕様のステッカーセットは、コレクションとしてはもちろん、お友だちとの交換にもおすすめ。

さらに、ふわふわの毛並みが愛らしい「マックス」をモチーフにしたポーチやクッションにもなるブランケットなど、ファン心をくすぐるグッズも登場します。

シークレットコレクションからは、クリア素材がキュートな全6種のマルチポーチがラインナップ☆

アリエル ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ドレス リトル・マーメイド Illustrated by mikko

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約25cm

キャラクター 約高さ18×幅11.5×奥行き10cm

チェーン 約長さ15.5cm

イラストレーターmikkoさんならではの繊細かつ優しいタッチで、『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」を表現したぬいぐるみキーチェーン。

ほわほわの羊毛風生地でつくられた「アリエル」は、ハイライトのあるぱっちりとした目、小さな口、ピンク色に染まった頬がたまらなくキュートです。

「エリック王子」との思い出のシーンで着ていたファッションをモチーフに、上品なつやのあるサテン生地やレースを使って水色のドレスが再現されています。

アリエル ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン リトル・マーメイド Illustrated by mikko

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約24cm

キャラクター 約高さ17×幅10×奥行き6.5cm

チェーン 約長さ15.5cm

こちらを見つめる目がなんともいえない、甘くラブリーな雰囲気の「アリエル」をデザインしたぬいぐるみキーチェーン。

髪に散りばめたヒトデやシェルモチーフ、小さなパールビーズで、きらめく海の世界観が表現されています。

リボンを編み込んだチェーンでお手持ちのバッグに飾れば、いつでも一緒にいられるのも嬉しいポイントです。

マックス ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン リトル・マーメイド Illustrated by mikko

価格：2,800円 (税込)

サイズ：全長 約22cm

キャラクター 約高さ11.5×幅11.5×奥行き9cm

チェーン 約長さ16cm

『リトル・マーメイド』に登場する犬キャラクター「マックス」のぬいぐるみキーチェーン。

モフモフ毛並みがチャーミングな「マックス」が、ハイライトのある目に小さな口、頬を染めて愛らしさいっぱいにデザインされています。

大事にして持ち歩きたくなる、心ときめくディズニーグッズです。

リトル・マーメイド カードホルダー カード入り Illustrated by mikko

価格：1,500円 (税込)

サイズ：ホルダー 約縦13×横10×厚み0.3cm／ストラップ 約長さ15cm

カード 約縦8.8×横6.3cm

カードホルダーに「アリエル」と「マックス」「フランダー」、中のカードに「アリエル」「フランダー」「セバスチャン」をデザインしたカードホルダー。

「アリエル」の表情や仕草はもちろん、魚の「フランダー」やカニの「セバスチャン」、モフモフの「マックス」も、ふわふわ甘い雰囲気をまとってチャーミングに描かれています。

心ときめくイラストはもちろん、海の泡を連ねたようなオーロラ加工のビーズストラップもポイントです。

リトル・マーメイド シール・ステッカー ダイカット ホログラム Sticker Collection Illustrated by mikko

価格：700円 (税込)

サイズ：パッケージ 約縦14.5×横6.5×厚み0.5cm

本体(アリエル) 約縦6.5×横4cm

「アリエル」たちをデザインした、ホログラム仕様のステッカー4枚セット。

どのステッカーも、光の角度によってやわらかな虹色に輝き、とってもきれいです。

手持ちのスマートフォンケースに挟んだり、手帳やノートに貼って、自分ならではのアレンジが楽しめます。

リトル・マーメイド ブランケット Cool 2WAY Illustrated by mikko

価格：5,800円 (税込)

サイズ：収納時 約高さ24×幅44×奥行き22cm

ブランケット 約縦70×横100cm

「アリエル」たちをデザインした、クッションにもなるクールブランケット。

ブランケットには「アリエル」「フランダー」「セバスチャン」がふわふわ甘い雰囲気をまとってチャーミングに描かれています。

ブランケットを中に入れてなくてもふっくら立体的なカバーは「エリック王子」が飼っている犬の「マックス」モチーフです。

リトル・マーメイド シークレットポーチ クリア キーホルダータイプ Illustrated by mikko

価格：900円 (税込)

パッケージサイズ：約縦12.2×横9.2×厚み2cm

海の泡を思わせるオーロラ加工のビーズやハート形の金具もかわいいシークレットマルチポーチ。

デザインは色柄違いの全6種類のうち1種類が小箱の中に入っています。

どのデザインが出てくるかは、開封するまでのお楽しみです☆

やさしい色合いと繊細なタッチが引き立てる、キャラクターたちの愛らしい表情が魅力の新コレクション。

ディズニーストアにて2026年4月21日より順次販売される『リトル・マーメイド』コレクション「Illustrated by mikko」の紹介でした☆

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