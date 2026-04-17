EXILE×B′z松本孝弘コラボ曲MVが公開に ロックとダンスの融合
EXILEが、2007年から続く「24karats」シリーズ第5弾となる新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」のミュージックビデオを公開した。同曲はEXILEとB'zの松本孝弘とのコラボレーション曲となる。
【写真】貴重！桜井和寿×稲葉浩志の2ショット写真
ミュージックビデオでは、EXILEと松本がロック＆ダンサブルに共演。タイトル「GOLD LEGACY」の名にふさわしい、音楽、ダンス、ファッションが混ざり合ったシリーズ最高到達点とも言える作品に仕上がっている。キャリアを重ねた今のEXILEだからこそ表現できる、アーティストとしての本質的な強さが存分に映し出された映像作品となっている。
なお、同作は5月20日にリリースされる「24karats」シリーズの歴史と軌跡を刻んだベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』にも収録される。
EXILEは4月21日＆22日に東京ドームで2Days公演を開催する。
【写真】貴重！桜井和寿×稲葉浩志の2ショット写真
ミュージックビデオでは、EXILEと松本がロック＆ダンサブルに共演。タイトル「GOLD LEGACY」の名にふさわしい、音楽、ダンス、ファッションが混ざり合ったシリーズ最高到達点とも言える作品に仕上がっている。キャリアを重ねた今のEXILEだからこそ表現できる、アーティストとしての本質的な強さが存分に映し出された映像作品となっている。
なお、同作は5月20日にリリースされる「24karats」シリーズの歴史と軌跡を刻んだベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』にも収録される。
EXILEは4月21日＆22日に東京ドームで2Days公演を開催する。