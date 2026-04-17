佐野勇斗、綾瀬はるかとガッツリ共演も…「ずっと名前を間違えられて…」
俳優の綾瀬はるかが、16日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内「ゴチになります」（後7：00〜後8：54）に出演。ゴチメンバーの佐野勇斗とのトークでは“ほほえましいエピソード”が飛び出した。
【番組カット】ドラマで…ガッツリ共演していた綾瀬はるか＆佐野勇斗
2人はNHKのドラマで共演していたが、綾瀬は撮影時の佐野の印象について向けられると「すっごいせりふが多い役だったんですよ。すっごい頑張っていて…」とコメント。佐野が、すかさず「薄くないですか（笑）？けっこう長い濃密な期間…」とツッコミを入れ、笑いが起こった。
佐野が続けて「撮影が2〜3ヶ月あったんですけど、8割くらい終わった頃、綾瀬さんが朝（撮影現場に）来たら急に「おはよう！ゆうと」って言われて。僕、名前「はやと」なんですよ。ずっと名前間違えられていて（笑）」とチクリ。綾瀬が「でも、それでいうと、この間、番組で誰かも間違っていたよね。けっこうテッパンなのかって（笑）」と茶目っ気たっぷりに返答していた。
ゴチバトルの舞台は、目黒区のウエスティンホテル東京内にある日本料理「舞」。斬新で華麗な盛り付けが施された新感覚の和食が味わえる。設定金額は2万5000円で、自腹額は8人で20万円前後。今回のテーマは「お疲れさま！癒やしゴチ」。スタジオにはさまざまな癒やしグッズを用意された。
【番組カット】ドラマで…ガッツリ共演していた綾瀬はるか＆佐野勇斗
2人はNHKのドラマで共演していたが、綾瀬は撮影時の佐野の印象について向けられると「すっごいせりふが多い役だったんですよ。すっごい頑張っていて…」とコメント。佐野が、すかさず「薄くないですか（笑）？けっこう長い濃密な期間…」とツッコミを入れ、笑いが起こった。
ゴチバトルの舞台は、目黒区のウエスティンホテル東京内にある日本料理「舞」。斬新で華麗な盛り付けが施された新感覚の和食が味わえる。設定金額は2万5000円で、自腹額は8人で20万円前後。今回のテーマは「お疲れさま！癒やしゴチ」。スタジオにはさまざまな癒やしグッズを用意された。