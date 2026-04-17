【全2回（前編/後編）の前編】

茨城県は今年度から、外国人の不法就労対策として通報報奨金制度を導入する。2月の発表以降、「差別を助長する」と反発する人もいるが、現地に足を運ぶと、意外な本音を地元住民は口にする。その裏には、背に腹を代えられない事情もあるようで……。

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【写真を見る】最新の人口データを元に作成した地図 濃い赤で示されるのが特に「外国人比率の高い」エリアである

「鼻先にカネをぶら下げて密告を奨励しようなんて、うまくいくわけがない。制度がスタートすれば、茨城の農業は衰退するかもしれません。けれど、政治家は農家の実情を何も分かっちゃいないことがよく分かりました」（茨城県鉾田市でメロン農園を営む70代男性）

大井川和彦知事（62）は今年度から、非正規滞在など不法就労の外国人を雇う事業所を通報した県民に報奨金を支払う新制度をスタートさせる。

農家の本音は

4月2日の定例会見では、

「違法行為の是正は行政の基本責務。不法就労のまん延は外国人の適正な雇用秩序を破壊する。外国人排斥とは全く違う」

と導入の正当性を強調した。茨城県庁によれば、

「これから専用サイトを立ち上げて情報を募り、県側が事業者をヒアリングするなどして、まずは不法就労の有無を確認します。不法就労の恐れがあると判断した場合にのみ、警察に情報提供し、逮捕などに至れば通報者に1万円程度の報奨金が支払われる仕組みです。その原資として、今年度当初予算案に20万円を計上しました」（県外国人適正雇用推進室）

「県内の20代の農業従事者は“2人に1人が外国人”」

出入国在留管理庁によると、茨城県内の在留外国人は10万6490人で全国10位（2025年6月末時点）。しかし不法就労の外国人は3518人（昨年末時点）と、4年連続で全国最多を記録した。地元紙記者が言う。

「不法就労者のうち、7割に当たる2463人を農業従事者が占めています。県内の20代の農業従事者に限れば“2人に1人が外国人”とされ、その分、不法就労者も多い。“不法外国人の集積地”といったイメージの払拭に向け、大井川知事は以前から神経を尖らせていました」

「首都圏の台所」と呼ばれる農業王国・茨城の中でも、野菜の農業産出額が全国1位を誇るのが鉾田市だ。特にサツマイモやメロン、イチゴの生産地として名高い一方で、

「高齢農家が多く、技能実習生をはじめとした外国人によって下支えされているのが実態です。同市の外国人割合は県全体の2.87％に対し7.16％と、県内2位の高さ。そのため“鉾田が外国人不法就労の中心地”だと指摘する声は少なくありません」（同）

匿名を条件に取材に応じた鉾田市議の一人は、

「汚名返上のため、知事が通報制度を立ち上げたのは理解できます。ただし1万円程度をもらって喜ぶ人がどれだけいるのか。実効性については甚だ疑問だと言わざるを得ません」

技能実習生は「使い勝手が悪い制度」

同市で大葉などを栽培する50代男性はこう話す。

「以前から、当局へのタレコミは年に数回はありました。けれど、捕まっても事業者側は罰金や短期間の拘留で終わるケースが大半で、昨年に摘発を受けた知り合いの農家も釈放後、“ちょっと『別荘』に行ってきたよ”と隠語を交えて軽口をたたいていたほどです」

不法就労が横行している背景について、鉾田で小松菜などを栽培している市村正義さんが語る。

「正規の技能実習生を雇うとなると、まず渡航費や申請費などで30万〜35万円ほどかかります。実際に雇用すれば1人につき月約25万円の給料に加え、別途、管理団体に毎月約3万円を払う必要がある。安くはなく、仕事のない農閑期も含めて通年で雇わなければならないので、使い勝手が悪い制度と感じている農家は多い」

市村さんのように1年を通して栽培可能な野菜を作っていれば、通年での必要人員を計算できるが、サツマイモや大根など農繁期のある野菜だと事情は違ってくる。

増える中国人農家

イチゴ農園を経営する男性が明かすには、

「大人数の実習生を雇うほどの余裕はありません。かといって外国人がいないと、収穫期に人手が足りなくなる。農家にとって“フホー（不法滞在の外国人）”は必要悪ともいえる存在です。しかも雇うのは簡単。農繁期になると、彼らのほうから〈つくば〉や〈土浦〉ナンバーの車で畑に乗り付け、われわれに“人手要る？”などと声をかけてくるのです」

不法滞在外国人に払う日給は1万円。仮に1カ月間雇えば1人30万円になるが、

「足りない時にその分だけ雇えるし、通年で考えれば破格の安さで労働力を確保できます。実は農家にとって“フホー”のイメージはそれほど悪くない。彼らは何か悪さをして捕まれば強制送還されるため、文句も言わず黙々と働いてくれますからね」（同）

“フホー”の多くはもともとは技能実習生だったが、労働環境が劣悪だったり、もっとお金を稼ぐために実習先から逃げ出し、在留資格を失ったケースが多いという。

「彼らは独自のネットワークを持ち、人手の足りない農家や収穫時期を逐一把握している。国籍では、中国、ベトナム、インドネシアが多い印象です。県内の一軒家などに集団で住んでおり、家の所有者は大抵、正規のビザを持つ中国人だといわれています」（同）

不法滞在の外国人に貸し出し、グレーな賃料を得ているだけではない。近年、鉾田市では農地を購入して自ら農業経営に乗り出す中国人も増えているとされ、

「実習生として来日した中国人が、実習先の娘さんと結婚し、日本国籍を取得後に離婚。しばらくすると後継者のいない農地を買い取って、中国人を雇い農業法人を立ち上げたケースがあります。彼は今も市内で農業を営んでいますが、周りの日本人農家とコミュニケーションを取ろうとしないため、働いている外国人の素性などはよく分かりません」（同）

後編では、今後中国人農家がさらに台頭することで懸念される事態などについて報じる。

「週刊新潮」2026年4月16日号 掲載