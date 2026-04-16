巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）が１６日の阪神戦（甲子園）で、初回の先制３ランを含む４打数３安打。来日初の猛打賞をマークし勝利を呼び込んだ。

この日ダルベックは「４番・三塁」で先発。松本と佐々木が相手先発・ルーカスから四球を選び一死一、二塁で迎えた初回の第１打席だった。カウント２―２から左翼スタンドへ３号アーチを放ち、一挙に３点を奪った。

３回の第２打席は一死一塁から中前打でチャンスをつくると、後続キャベッジの左前適時打で１点を追加。さらに５回の第３打席は右中間への二塁打を放ちチームを勢いづけた。

直近３試合連続無安打、打率も１割８分８厘と本来のバッティングをできずにいた新助っ人。本塁打は３月２９日の阪神戦（東京ドーム）以来、実に１２試合ぶりだ。「ゾーンの上に浮いたボールをうまく捉えることができた。なかなか結果が出ない時期もあったが、今日はチームに貢献できて非常によかった」と笑顔で振り返った。

雨天中止となった前日１５日の練習で阿部監督からマンツーマンで助言を受けたことについては「下半身の使い方を指導していただいた。いろいろ考えるきっかけになった」と明かし「その結果、ボールを長く見極めることができたと思う」と手応えを口にした。

「伝統の一戦」で復調を予感させた背番号２９。ここからの快進撃に期待がかかる。