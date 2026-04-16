「ファーム・西地区、阪神０−４ソフトバンク」（１６日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）

阪神は１安打完封負け。相手先発・東浜をはじめ、ソフトバンク投手陣に手も足も出なかった。

その中でも「３番・左翼」でスタメン出場したドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝は４打席に立って３度四球で出塁。実戦復帰後初安打こそ生まれなかったが、きっちりとボールを見極めた。

守備では八回、１点を追加され、なおも１死二、三塁の場面で、ソフトバンク・中沢のライナー性の打球を前進して左脚をたたんでスライディング気味に好捕。すかさず遊撃・山田に返球し、三走・山本のスタートを許さなかった。

試合後の平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−打線は１安打に封じられた。

「やっぱり東浜とか、この前の（広島の）大瀬良もそうやけど、１軍で実績のあるピッチャーと当たると、実力不足っていうのがはっきり出たよね。格の違いっていうのを見せつけられるゲームだよな。でも、東浜とは（今季）２回目（の対戦）だからね。そういう工夫というか、やっぱり打っていかなきゃいけないんだから。そういうところでは、まだまだ力不足っていうのを思い知らされるゲームだよ」

−先発の早川、２番手の能登はいずれも本塁打で失点した。

「早川も久しぶりの先発っていうこともあったし、今日はフォローの風っていうこともあるけど。早川にしても、能登にしても、一発を浴びたっていうところはやっぱり物足りないな」

−これから早川は先発としての調整になるか。

「今日先発して、これからどうなるかっていうのは今後また考えなあかんし。球数的には良かったけど、内容的にはあの回（３失点した三回）だけなんだけどな。そこをやっぱり精度上げていかなきゃいかんわ。まあ上がっていくと思うよ」

−立石は好守備を見せた。

「おお、守備どうしたんや、立石。今日は球際の強さ。これは内野をやってたやつの強みっていうのもあると思うんだよ。まあそういうところでは、守備でいい経験ができたと思うね。そういうとこや、あとは何にもない」