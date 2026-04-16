女優の真野恵里菜（35）が16日までに自身のインスタグラムを更新。茨城県ひたちなか市のひたち海浜公園にネモフィラを見に行ったことを報告し、休日ショットを披露した。

「今年もひたち海浜公園にネモフィラを見に行って来ました」と書き出した真野。一面に広がるネモフィラ畑を背にした写真を複数枚公開。ドット柄のトップスにデニムを合わせたカジュアルコーデも披露した。

「子供がいろいろなものに興味を持ち、あちこち動き回るようになったから、公園内を好きなように歩き回ったり、ネモフィラやチューリップを見て何か言っていたり、写真を撮ろうとするとポーズしてくれたり、楽しそうな姿を見れて私たちもとっても楽しかった」と子供の成長をつづった。

「私たちが行ったのは13日。7分咲きでとっても綺麗でした」と振り返り、「ちょうど今が見頃みたいなのでオススメです！！」と締めくくった。

フォロワーからは「とってもステキ」「花の妖精」「花より恵里菜」「かわいい」などの声が寄せられた。

真野は2018年9月、当時ヘタフェに所属していた柴崎と結婚。その後、スペインへ移住して夫をサポートしていた。23年9月には柴崎のJ1鹿島復帰に伴い、帰国したことを報告。24年7月に第1子出産を発表した。