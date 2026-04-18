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YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が「【営業中なのに破産した結果】40店舗が全滅…なぜか今も営業を続けている謎の廃墟化商業施設の末路【ゆっくり解説】」を公開した。茨城県土浦市にある「新治ショッピングセンター さんあぴお」が、なぜ廃墟のような状態で4店舗のみ営業を続けているのか、その背景にある構造的な問題を解説した。



同施設は1993年、旧新治村に誕生し、当時は「村にできるものとしては、日本一のショッピングセンターだった」と語られるほど活気に満ちていた。しかし現在、1500台分の駐車場を抱えながら、館内の半分はシャッターが閉まり、バリケードで封鎖された異様な光景が広がっている。衰退の要因として、2000年代以降の超巨大モールの台頭や、消費者の買い物が「全部まとめて買う店」から専門店へと移行した時代背景が挙げられる。



現在営業を続けているのは、スーパー「エコス」、100円ショップ「ダイソー」、ドラッグストア「ウエルシア」、衣料直し「銀の糸」の4店舗のみである。施設が半分だけ廃墟化している最大の理由は、建物の「区分所有」問題だ。建物は、エコスが持つ区画、専門店街の組合が持つ区画、土地を管理する会社で権利がバラバラに細分化されていた。2022年に専門店街の組合が負債を抱えて破産したことで、その区画は破産管財人の管理下に置かれ、法的に凍結された。全オーナーの合意がないと修繕や再開発ができないため、逃げ場のない袋小路へと追い込まれていったのだ。また、地域住民の購買行動も変化し、衣料品や趣味の買い物は隣接するつくば市へ流出する一方、食料品などの日常的な買い物は地元のスーパーで済ませるという二極化が進んでいる点も、このいびつな共存状態を生み出した背景にある。



動画では、こうした地方商業施設の未来について、筑波大学の都市計画研究で提案された「シン・アピオ構想」を紹介している。商業機能を近隣の廃校に移し、インターチェンジに近い跡地を物流拠点へ転換するというアイデアだ。「一つの巨大施設に、全部詰め込む時代が終わった」という指摘は、全国の地方都市が直面する課題に対する、新たな解決のヒントを提示している。