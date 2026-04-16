北海道・知床沖で遊覧船が沈没した事故の裁判で、乗客の家族は「心の中の悲しみは一生消えない」と訴えました。



まもなく検察が運航会社社長の桂田精一被告に対し、求刑する見通しです。



（鷲見記者）「桂田被告が釧路地裁に到着しました。一礼をして裁判所の中へ入っていきます」



いつものように報道陣の前で一礼した桂田精一被告。



乗客の家族が法廷で涙ながらに厳罰を求めますが、その表情を変えることはありませんでした。





起訴状によりますと桂田被告は２０２２年、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船を沈没させ、乗客乗員２６人を死亡させたとされています。裁判では「事故を予見できたかどうか」が最大の争点です。検察は、悪天候が予想されていたため、事故を予見できたと主張する一方、弁護側は無罪を訴えています。４月１６日の裁判では、乗客家族らが桂田被告に対する心情を述べました。（乗客家族）「何かわかればと思い裁判に参加したが、記憶にないと繰り返し、深い反省が伝わってこない」（乗客家族）「人ごとのように、責任を避け続ける姿勢が許せない」（乗客家族）「桂田被告の判決が出ても、心の中の悲しみは一生消えません」また、検察側は「船長と事前に協議したというのがあいまいでその場しのぎ」「供述内容に一貫性がなく、発航中止義務を果たしたとは言えない」などと指摘しました。まもなく検察が桂田被告に対し求刑する見通しです。