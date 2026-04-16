「天使なんだと…」俳優パク・ボゴム、湧き出る美談！兵役中に出会ったアーティストの自慢が話題

ビートボクサー、ウィング（WING）が俳優パク・ボゴムとの親交を自慢した。

去る4月15日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ラジオスター』では、「オー・マイ・GOD」特集として、俳優ソ・ヒョンチョル、コメディアンのチャン・ドンミン、女優チャ・ジヨン、ウィングが出演し、さまざまなテーマでトークを繰り広げた。

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同日、ウィングは軍で服務していたときのパク・ボゴムとのエピソードを公開した。彼は、「海軍で一生懸命ビートボックスをしていて、除隊を控えていたとき、バンドのピアノ兵としてボゴムさんに会った」と口を開いた。

続けて、「自分が一番の“古参”だったとき、末っ子として入ってきた。（ボゴムさんは）軍楽隊で2番目の年長者だった。上下関係が厳しいので、話もたくさんしたかったが、先任が後任のところに行って、仲良くしようとしたら、秩序が乱れると思った。こっそり自分の練習室に呼んだ」と回想した。

加えて、「『○○期のビートボックスを聴きたい子たちは、私の部屋へ』と呼んだ。1坪にも満たない小さな部屋だったが、来てくださって、ビートボックスを披露した」と説明した。

（写真＝MBC）3枚目：左からパク・ボゴム、ウィング

あわせて、ウィングは「ボゴムさんは、瞳がとても深かった。その目で、『こうなるまで、どれほど努力したかが見える』と言いながら、手までしっかりと握り、本当に上手くいくと応援してくれた。そうして連絡先も先に聞いてくれた」と明かした。

その後、パク・ボゴムから連絡をもらったというウィング。彼は、「初めは知らない番号から連絡が来た。ボゴムさんだった。『ゴノ（ウィングの本名）、ボゴム兄さんだよ』と言っていた」と伝えた。

続けて、「『どうして電話をくださったんですか』と聞くと、元気か聞きたかったと話してくれた。家族が大騒ぎしていると言うと、家族にも挨拶してくれた」として、「この人は天使なんだなと」と美談を伝えた。

このような縁で、ウィングはパク・ボゴムの冠番組『THE SEASONS〜パク・ボゴムのカンタービレ』にも出演することになったという。

彼は、「会うなりスタッフの前でまずハグしてくれた。本当に恵まれていると思う」と自慢した。

（記事提供＝OSEN）