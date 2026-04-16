【サンマルク】祇園辻利コラボ再び、“濃密”抹茶スイーツ＆白桃ドリンク4・24登場
サンマルクカフェは、京都の老舗日本茶専門店・祇園辻利との期間限定コラボメニューを24日から発売する。毎年好評のコラボ企画で、今回は「濃密」をテーマに、抹茶スイーツ2品と白桃ドリンク2品の全4商品をそろえた。初夏の訪れを感じさせる、抹茶の深い味わいと白桃のジューシーさを前面に打ち出したラインナップとなる。
【画像】ピーチがごろっごろ…！濃密ピーチスムージー
注目は『プレミアム濃密抹茶チョコクロ』。祇園辻利の抹茶を生地、中のチョコレート、クリーム、トッピングのすべてに使用し、まさに抹茶尽くしの1品に仕上げた。抹茶特有のほろ苦さと甘さが絶妙に重なり、石臼挽き小麦粉を配合した生地の香ばしさも楽しめる。
『濃密抹茶パフェ』は、青々とした新緑を思わせる見た目が印象的だ。店内仕込みの抹茶ゼリーに濃厚な抹茶ソース、葉脈を模した抹茶リーフクッキーを重ね、スポンジケーキとマスカルポーネで抹茶ティラミスのような味わいも演出。あずきのコクが抹茶の苦みを引き立てる贅沢なパフェとなっている。
ドリンクは、山梨県産白桃を使った『濃密ピーチスムージー』と『濃密ピーチティー』の2種を用意した。スムージーは濃厚で果肉感のあるソースをトッピングし、飲み応えのある1杯に。アイスティーをベースにしたピーチティーは、すっきりとした後味で、白桃の爽やかな甘みを存分に味わえる。
いずれも7月2日までの期間限定販売。あわせて、対象商品を含む850円以上の購入でチケットを配布する「ハッピーチケット」キャンペーンも実施する。チケットを2枚集めると、次回ドリンク購入時にチョコクロ1個がプレゼントされる。毎年人気を集める祇園辻利とのコラボに、今年は白桃ドリンクが加わったことで、抹茶とフルーツの両軸で初夏需要を狙う。
■商品概要 価格はすべて税込
・プレミアム濃密抹茶チョコクロ
価格：390円
※プレミアムBOX（5個入）：1750円
・濃密抹茶パフェ
価格：850円
・濃密ピーチスムージー
価格：720円
・濃密ピーチティー
価格：650円
■販売期間：4月24日〜7月2日
【画像】ピーチがごろっごろ…！濃密ピーチスムージー
注目は『プレミアム濃密抹茶チョコクロ』。祇園辻利の抹茶を生地、中のチョコレート、クリーム、トッピングのすべてに使用し、まさに抹茶尽くしの1品に仕上げた。抹茶特有のほろ苦さと甘さが絶妙に重なり、石臼挽き小麦粉を配合した生地の香ばしさも楽しめる。
ドリンクは、山梨県産白桃を使った『濃密ピーチスムージー』と『濃密ピーチティー』の2種を用意した。スムージーは濃厚で果肉感のあるソースをトッピングし、飲み応えのある1杯に。アイスティーをベースにしたピーチティーは、すっきりとした後味で、白桃の爽やかな甘みを存分に味わえる。
いずれも7月2日までの期間限定販売。あわせて、対象商品を含む850円以上の購入でチケットを配布する「ハッピーチケット」キャンペーンも実施する。チケットを2枚集めると、次回ドリンク購入時にチョコクロ1個がプレゼントされる。毎年人気を集める祇園辻利とのコラボに、今年は白桃ドリンクが加わったことで、抹茶とフルーツの両軸で初夏需要を狙う。
■商品概要 価格はすべて税込
・プレミアム濃密抹茶チョコクロ
価格：390円
※プレミアムBOX（5個入）：1750円
・濃密抹茶パフェ
価格：850円
・濃密ピーチスムージー
価格：720円
・濃密ピーチティー
価格：650円
■販売期間：4月24日〜7月2日