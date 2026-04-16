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「新築なのだから、不具合なんてあるはずがない」……残念ながら、その期待はデータによって覆されています。2025年に実施された1,370件もの調査結果を分析すると、新築住宅の驚くべき実態が見えてきました。

今回は、建築士・ホームインスペクターである、さくら事務所取締役の友田雄俊さんが、最新の調査データをもとに、素人では決して見抜けない「床下」や「屋根裏」に潜むリスクを解説します。



■ 1. 衝撃のデータ：82.0%の物件で不具合を指摘

2025年の調査結果によると、主要な部位において何らかの不具合が見つかった割合は82.0％に達しました。前年の76.4%からさらに上昇しており、「新築の10軒中8軒以上には何らかの不備がある」というのが2026年現在のリアルな状況です。

特に、指摘が集中する「不動のトップ3」は以下の通りです。

・開口部（窓・ドア） 建具の立て付け不良（がたつき、異音）や、サッシを固定するビス・ネジの入れ忘れなどが頻発しています。

・基礎・床下面 コンクリートのひび割れや、配管が貫通する部分の隙間（害虫や雨水の浸入口）の処理不足が目立ちます。

・外壁仕上げ サイディングの欠けやひび割れ、雨漏りを防ぐシーリングの「ピンホール（小さな穴）」など、将来の寿命を縮める要因が隠れています。



■ 2. 基礎のひび割れ「0.5mm」の境目

基礎のひび割れ（クラック）は新築でも珍しくありませんが、プロはわずかな隙間も見逃しません。

・耐久性への影響 0.3mm～0.5mm程度のひび割れであっても、そこから水分が浸入すれば中の鉄筋を錆びさせ、建物全体の寿命を縮める原因になります。

・施工不良「ジャンカ」 コンクリートがうまく流し込めていないボソボソとした表面（ジャンカ）も、基礎の強度を損なう無視できない施工不良です。



■ 3. なぜ「見えない場所」の不具合が増えているのか？

2025年の特徴として、基礎、床下、屋根裏、天井裏といった「室内からは見られない範囲」での不具合増加が顕著でした。その背景には、2025年4月の法改正（4号特例の廃止）に伴う業界の混乱が推察されます。

・スケジュールの圧迫 建築確認申請の長期化により工事スケジュールが厳しくなり、現場の職人さんや監督の「目配り」が、目につきにくい床下や屋根裏まで行き届かなくなっている可能性があります。

・「詳細調査」で判明するリスク オプションの床下・屋根裏詳細調査を実施すると、指摘数はさらに跳ね上がります。これは、「潜って初めてわかる重大な不備」が確実に存在することを示しています。



【まとめ】「新築の品質」を正しく知り、安心を形にする

「8割の物件に不備がある」という事実を知って、新築一戸建てへの期待を捨てる必要はありません。大切なのは、不備の多くが「見えない場所」に潜んでいることを理解し、お引渡し前に正しく整えていくことです。

早期のチェックは、将来の自分に対する一番の備えになります。今のわずかな手間を省いてしまうと、数年後に「プロの目を通しておけばよかった」という、少し重たい宿題を自分に課すことになりかねないからです。

「基礎のひび割れは大丈夫？」「断熱材に隙間はないかな？」……そんな不安を解消するために、株式会社さくら事務所のホームインスペクションを、お家の「最終健康診断」としてぜひ活用してください。

プロの目で見えない場所のリスクを徹底的に洗い出し、不安な点を一つずつ解消した晴れやかな気持ちで、最高の新生活をスタートさせましょう！