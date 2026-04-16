Snow Man向井康二、デート企画に挑戦「子犬感がたまらない」絶賛されたデートとは
【モデルプレス＝2026/04/16】Snow Manの向井康二が4月16日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（23時〜23時30分）に登場。デート企画に挑戦する。
【写真】スノメンバーの“キュンキュン”デート企画にスタジオ興奮
この番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報を元にスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく番組だ。
前回出演した際には“涙活”をテーマに意外な素顔を見せた向井。3年8カ月ぶりとなる今回は、本人たっての希望により、デート企画で登場する。“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打って企画されるその内容とは。バラエティーのイメージがある向井の意外な一面に、スタジオは盛り上がる。
今回、デート企画の相手を務めるのは福田麻貴（3時のヒロイン）。待ち合わせ場所に向かった福田を待っていたのは、車の前にたたずむ向井。実はこの待ち合わせにも向井のこだわりが。そして、これから車で目的地に向かうというが、そのドライブのために選ばれたのは意外な車種。思わず「え？」と声を上げる福田だったが、そこにも向井流・おもてなしの気持ちが込められていた。向井の独特の運転方法にもツッコミが殺到する中、その車を選んだ理由にトークィーンズメンバーも思わず納得。いとうが思わず「ええな」とつぶやく向井の気遣いとは。
今回は、初の遠方を訪れるプチ旅行企画ということで、目的地まではおよそ2時間半のドライブ。その間、彼女を飽きさせないために向井が用意したのは、ふたりで盛り上がれるゲーム。自ら考案したというその内容は、シンプルに楽しめるものばかりだったが、向井が仕掛けたのは単なるお楽しみだけで終わりじゃなかった。その仕掛けが判明するや、スタジオは騒然。自分から仕掛けておいて耳まで真っ赤になってしまった向井。トークィーンズメンバーから思わず「かわいい」という声が飛び出すなど、いつもと違う素顔をみせた向井の様子も見どころとなっている。
2時間半のドライブデートの内容が「無理してる感じがない」「子犬感がたまらない」などと絶賛される中、ふたりは目的地に到着。向井がどうしても行きたかったところ、それはスキー場。それぞれウエアに着替えての待ち合わせ。雪原でひとり待つ福田の元に、プロ並みと称される得意のスノーボードを駆使して颯爽（さっそう）と登場する向井。15年ぶり2回目のスノーボード体験だという福田に、これからスノーボードを教えてくれるというのだが。これまでのデート企画を「小手先のカッコつけ」と一刀両断。向井が本気で魅せる最高のデート企画とは。2週連続で放送する、見応えたっぷり、トークィーンズたちが思わずキュンキュンしたデート企画となっている。（modelpress編集部）
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◆向井康二、デート企画で登場
この番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報を元にスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく番組だ。
◆向井康二、ドライブデートで耳まで真っ赤
今回、デート企画の相手を務めるのは福田麻貴（3時のヒロイン）。待ち合わせ場所に向かった福田を待っていたのは、車の前にたたずむ向井。実はこの待ち合わせにも向井のこだわりが。そして、これから車で目的地に向かうというが、そのドライブのために選ばれたのは意外な車種。思わず「え？」と声を上げる福田だったが、そこにも向井流・おもてなしの気持ちが込められていた。向井の独特の運転方法にもツッコミが殺到する中、その車を選んだ理由にトークィーンズメンバーも思わず納得。いとうが思わず「ええな」とつぶやく向井の気遣いとは。
今回は、初の遠方を訪れるプチ旅行企画ということで、目的地まではおよそ2時間半のドライブ。その間、彼女を飽きさせないために向井が用意したのは、ふたりで盛り上がれるゲーム。自ら考案したというその内容は、シンプルに楽しめるものばかりだったが、向井が仕掛けたのは単なるお楽しみだけで終わりじゃなかった。その仕掛けが判明するや、スタジオは騒然。自分から仕掛けておいて耳まで真っ赤になってしまった向井。トークィーンズメンバーから思わず「かわいい」という声が飛び出すなど、いつもと違う素顔をみせた向井の様子も見どころとなっている。
◆向井康二、スノーボードで颯爽と登場
2時間半のドライブデートの内容が「無理してる感じがない」「子犬感がたまらない」などと絶賛される中、ふたりは目的地に到着。向井がどうしても行きたかったところ、それはスキー場。それぞれウエアに着替えての待ち合わせ。雪原でひとり待つ福田の元に、プロ並みと称される得意のスノーボードを駆使して颯爽（さっそう）と登場する向井。15年ぶり2回目のスノーボード体験だという福田に、これからスノーボードを教えてくれるというのだが。これまでのデート企画を「小手先のカッコつけ」と一刀両断。向井が本気で魅せる最高のデート企画とは。2週連続で放送する、見応えたっぷり、トークィーンズたちが思わずキュンキュンしたデート企画となっている。（modelpress編集部）
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