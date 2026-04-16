1日3分で叶える全身引き締め。美ボディを作るプランク8種
AIライター自動執筆記事
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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日3分】体幹・腹筋・腕に効く！究極の全身プランク」と題した動画を公開しました。この動画では、のが氏が約3分間で体幹を中心に全身を効率良く鍛える8種類のプランクを紹介しています。
プログラムは、横向きの姿勢から肘で体を支え、腰を上下させる「サイドプランク」から始まります。のが氏は、下の肘でマットをしっかり押し、バランスをとることをポイントとして挙げています。左右両方を行った後、肘をついたプランクの姿勢からお尻を高く持ち上げ、体を「くの字」にする「ドルフィンプランク」へと移ります。この動きでは、背中を伸ばすことを意識するよう解説しています。
続いて、両手で体を支えるプランクの姿勢から、左右の膝を交互に同じ側の肘へ引きつける「スパイダープランク」を行います。その後、再び「サイドプランク」の姿勢に戻り、上の脚を上げた状態でキープする種目に挑戦。のが氏は、この動作が難しい場合は脚を下ろしても良いと説明しています。
トレーニングの終盤では、肘をついたプランクの姿勢で体を前後にスライドさせる動きや、左右の足を交互に外側へ開いてタップする動きを紹介。腹筋と背中の筋肉を意識しながら、お尻の位置を一定に保つことが美しいフォームを維持するコツだと解説しています。
わずか3分という短時間で、複数のバリエーションのプランクに取り組めるこのプログラム。日々のトレーニングに組み込んで、しなやかで強い体づくりを目指してみてはいかがでしょうか。
プログラムは、横向きの姿勢から肘で体を支え、腰を上下させる「サイドプランク」から始まります。のが氏は、下の肘でマットをしっかり押し、バランスをとることをポイントとして挙げています。左右両方を行った後、肘をついたプランクの姿勢からお尻を高く持ち上げ、体を「くの字」にする「ドルフィンプランク」へと移ります。この動きでは、背中を伸ばすことを意識するよう解説しています。
続いて、両手で体を支えるプランクの姿勢から、左右の膝を交互に同じ側の肘へ引きつける「スパイダープランク」を行います。その後、再び「サイドプランク」の姿勢に戻り、上の脚を上げた状態でキープする種目に挑戦。のが氏は、この動作が難しい場合は脚を下ろしても良いと説明しています。
トレーニングの終盤では、肘をついたプランクの姿勢で体を前後にスライドさせる動きや、左右の足を交互に外側へ開いてタップする動きを紹介。腹筋と背中の筋肉を意識しながら、お尻の位置を一定に保つことが美しいフォームを維持するコツだと解説しています。
わずか3分という短時間で、複数のバリエーションのプランクに取り組めるこのプログラム。日々のトレーニングに組み込んで、しなやかで強い体づくりを目指してみてはいかがでしょうか。
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8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。