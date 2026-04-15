元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が１５日、「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（フジテレビ系）に出演した。

番組では京都府南丹市の山林で遺体で見つかった安達結希さんの自宅に、警察が死体遺棄容疑で家宅捜索に入ったことを取り上げた。

橋下氏は「死体遺棄容疑で自宅を捜索なんですけど。容疑者が確定しているワケではないので。容疑者がこの自宅関係者と思われることは一切ダメですからね」と注意を促した。また一連の報道について「僕もいろいろな番組に出せてもらいましたけど。報道するにあたっていろいろと議論をしたうえで『ここは報じられる、ここは報じられない』。相当議論を積み重ねてやっている」と慎重さが求められることを強調した。

それを踏まえて「ネットの中で元警察官という人が好き勝手に言っている動画を目にして、ちょっと心が痛みました。一般の人が表現の自由で、いろいろな意見を言うのは自由です、日本の国おいては。そこは元警察官という立場であるんであれば、自由な意見表明というのはもちろん認められるんだけど、ちょっと行き過ぎなんじゃないの？と感じた。こういう時こそ地上波の方が、今の段階で報じられること、報じられないことをきちっと分けたうえで視聴者の皆さんに伝える役割が重要だなと思いました」と述べた。