Nothingは、新型Androidスマートフォン「Nothing Phone (4a)」を発表した。同シリーズとして初めてペリスコープ望遠レンズを搭載し、独自のデザイン性を維持しながら撮影機能を大幅に強化した。発売日は5月8日。価格は128GBモデルが5万8800円、256GBモデルが6万4800円。

Nothing Phone (4a)

Phone (4a)は、日本市場でも評価の高かった前モデルのDNAを継承しつつ、カメラ機能を進化。ミッドレンジクラスで初となるペリスコープ望遠レンズの採用し、光学3.5倍、ロスレス7倍に加え、AIを活用した「ウルトラズーム」により最大70倍までのズーム撮影に対応する。

メインカメラと望遠カメラは5000万画素、超広角カメラは800万画素を搭載。本モデルから、端末を被写体に近づけるだけで自動的にマクロモードで撮影できるようになった。インカメラは3200万画素。

背面デザインは引き続き、シースルーのデザインを採用。さらにディスプレイに加えて背面ガラスにもCorning Gorilla Glass 7iを採用。Glyphインターフェースには、新たに「Glyphバー」を導入。6つのグリッドに分割されたLEDが細かな階調で発光し、ボリューム調整やタイマーの進捗を視覚的に伝える。

チップセットは、クアルコムの「Snapdragon 7s Gen 4」。メモリーはLPDDR4Xの8GB、ストレージはUFS 3.1で128GBと256GBをラインアップする。

ディスプレイは1.5K解像度の6.77インチフレキシブルAMOLEDディスプレイ。最大輝度は4500ニトで、直射日光下でも1500ニト程度となり、視認性がさらに向上している。

バッテリーは5080mAh。1200回（約3年）の充電サイクル後も最大90％の最大容量を維持する。また、30分で1日分の充電ができる50W急速充電に対応する。

防水防塵はIP64相当。内部に金属製素材の割合を増やし、曲げ耐性を向上した。また、eSIMやFeliCaにも対応する。

カラーはホワイトとブラック、ブルーに、ピンクが加わった4色。価格は8＋128GBモデルが5万8800円、8＋256GBモデルが6万4800円。

直販ストアなどのほか、SIMフリースマートフォンとしてauでも販売される。

ブルー、ホワイト、ピンク、ブラック

主なスペック 製品名 Nothing Phone (4a) 大きさ 163.9×77.5×8.5mm 重さ 205g チップセット Snapdragon 7s Gen 4 リアカメラ 5000万画素広角（1/1.57インチ、F値1.88）5000万画素ペリスコープ望遠（1/2.75インチ、F値2.88）800万画素超広角（1/4インチ、F値2.2） フロントカメラ 3200万画素（1/3.44インチ、F値2.2） ディスプレイ 6.78インチフレキシブルAMOLED（1224×2720）、ピーク輝度4500ニト、120Hz可変リフレッシュレート バッテリー 5080mAh、最大50W急速充電 SIM nanoSIM＋nanoSIM、nanoSIM＋eSIM Wi-Fi Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 FeliCa 対応 防水防塵 IP64 OS Nothing OS 4.1（Android 16ベース）、3年間のOSアップデート・6年間のセキュリティアップデート対応