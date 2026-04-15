朝ドラで話題の「多部未華子」

現在放映中のNHK連続テレビ小説「風、薫る」に出演する女優の多部未華子さん。劇中では“鹿鳴館の華”と呼ばれる貴婦人役を演じ、その存在感が注目を集めています。

劇中では“鹿鳴館の華”と呼ばれる貴婦人役を演じ、その存在感が注目を集めています。

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一方で、過去にはオープンカーを運転するCMに出演したことがあります。また、以前には週刊誌で愛車が取り上げられたこともありました。

多部さんはこれまで、どのようなクルマに乗ってきたのでしょうか。

2017年に放映されたNTN株式会社のCMでは、多部未華子さんがオープンカーを運転しながら爽快に走り抜ける姿が印象的でした。

キャッチコピーの「なんて〜なめらか〜」というフレーズを、透き通るような歌声で口ずさむシーンも話題になりました。

そのCMで多部さんが乗っていたのは、2009年頃に登場した「MINI（ミニ） コンバーチブル（R57型）」とみられます。

BMW傘下のミニが展開する全長約3.7m・4人乗りのコンパクトなオープンカーで、丸型ヘッドライトと台形グリルのフロントフェイスが特徴です。

多部さんが運転していた車両はホワイトのボディカラーで、清潔感のある雰囲気が印象的でした。

インテリアは大型センターメーターや丸型スイッチ類を備え、ミニらしい遊び心のあるデザイン。

1.6リッター直列4気筒エンジンを搭載し、当時の新車価格は300万〜400万円前後でした。

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2020年には、多部さんがアウディ「A3 セダン」に乗る姿が週刊誌で報じられました。

A3 セダンは、扱いやすいサイズにアウディらしい上質さを凝縮したプレミアムコンパクトセダンです。

初代は2013年に登場し、日本導入は2014年。現行は2021年に発売されています。

全長約4.5mの5名乗りで、シャープなLEDヘッドライトや流れるルーフラインが特徴です。

室内は大型タッチディスプレイとデジタルメーターを中心に構成され、質感と操作性のバランスに優れています。

パワートレインは1.4〜2.0リッター級の直列4気筒ターボが中心で、日常使いに適した性能を備えています。

価格は世代やグレードにより異なりますが、おおむね300万円台後半〜500万円前後が中心となっています。

今後の作品やCMでは、また新しいクルマとの組み合わせが見られるかもしれません。多部さんの活躍とともに、クルマとのショットにも注目していきたいところです。