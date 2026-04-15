103万回以上視聴されているのは、猫吸いをさせてくれていた子猫の半年後の姿。変わってしまった子猫にショックを受ける飼い主さんに、視聴者からは「ふぁいとー！」「猫吸い派にとってこれは辛い･･･」などのコメントが届いています。

【動画：子猫のころは『猫吸い』をさせてくれたのに…『半年後』に挑戦したら→まさかの光景】

吸わせてくれていた子猫時代

Instagramアカウント「ネコ」に投稿されたのは、猫吸いをさせてくれていた黒猫「おこげちゃん」の半年後の姿。以前はママさんがおこげちゃんのおなかに顔をうずめるとおでこをガジガジ噛みながらものどを鳴らして喜んでいた様子だったそうですが……。

半年後、からだも大きくなった現在は、そう簡単には吸わせてくれなくなったとのこと。仰向けに転がされたおこげちゃんは、両手や足をバタつかせてママさんを近づけさせない警戒ぶり。とはいえ、おなかをなでてもらうと気持ち良さそうな表情をしたそう。これなら望みはあるかも？

猫吸いチャレンジ

今ならいけるかも？と、ママさんがおこげちゃんのおなかに顔をうずめようとすると…？おこげちゃんは、クールな表情のまま片手で阻止。なでるのはウェルカムなのにチューはどうしてもイヤな様子だったとか。

何度か猫吸いを試みたママさんですが、おこげちゃんに両手で阻止されるなど拒否され続けてしまったといいます。小さい頃はのどをゴロゴロ鳴らしていたのに…。冷ややかに「No」のサインを出すおこげちゃんは、いつの間にかすっかり大人になってしまっていたようです。

いよいよガブリ

どうしても吸わせてほしいママさんが粘りに粘ったところ、おこげちゃんの逆鱗に触れてしまったそう。おこげちゃんは険しい顔で大きく口を開け、ガブリ…！

噛まれたのは、ママさんではなくスマートフォン。あまりの迫力に、ママさんはスマホが壊れたかと思ったほどだったそうです。ちょっとしつこく求めすぎてしまったようですね。大人になった証拠かもしれませんが、たまにはママさんに吸わせてあげてくださいね！

おこげちゃんに全力で拒否されてしまったママさんには、視聴者から「横っ腹から行くのです」などのアドバイスが寄せられていました。ぜひチャレンジを続けてほしいものです！

Instagramアカウント「ネコ」には、おこげちゃんの他、先輩猫のチャコちゃん、マチちゃん、点ちゃんがのびのび暮らす日常が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ネコ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。