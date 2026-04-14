「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１４日、坊っちゃんスタジアム）

ヤクルトの球団マスコット・つば九郎が２年ぶりに松山に登場した。池山監督が現役時代に自主トレを行い、昨年１１月に秋季キャンプも実施した“原点”の地。ファンにとっての“聖地”で、つば九郎が復活した。試合前に紹介されると、緑色に染まったスタンドから大きな拍手と歓声が起こっていた。

ヤクルトは３月１５日に活動再開を発表していた。２５年２月に「つば九郎」の担当者が死去し活動休止となっていた。国民的マスコットが姿を消し、多くのヤクルト球団関係者、首脳陣、選手、ファンが悲しんだ。昨年６月のヤクルト本社の株主総会では、株主が涙ぐみながら“復帰”を求める声が上がるできごとが起こったほどだった。

昨年１１月の「ファン感謝ＤＡＹ」に出席した池山新監督が「つば九郎」の“復活”を発表。「来シーズンから彼が戻ってきます。彼と一緒に、皆さんとともに応援してもらい、選手の躍動（の後押し）をよろしくお願いします」とファンに呼びかけた。

開幕スタートダッシュに成功したツバメ軍団。復活したつば九郎の存在も、好スタートの要因かもしれない。