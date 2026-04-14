小嶋陽菜、ブランド運営会社を“全株売却”…上場企業と巨額ディール発表 個人の譲渡額「18.2億円」
複数のアパレルブランドを展開する株式会社yutoriは13日、元AKB48でモデル・実業家として活動する小嶋陽菜が代表取締役CCOを務める「株式会社heart relation」の全株式を取得し、完全子会社化すると発表した。yutoriが同日開催した取締役会で決議し、同日に契約締結。株式譲渡実行日は4月30日。
【写真】小嶋陽菜が率いる「heart relation」経営陣
yutoriは、2018年の創業以来、SNSマーケティングを強みにストリートブランドを中心に複数のアパレルブランドを運営。23年12月に東京証券取引所のグロース市場に新規上場を果たし、24年8月には、アパレルブランド『Her lip to』、ビューティブランド『Her lip to BEAUTY』及びランジェリーブランド『ROSIER by Her lip to』を運営するheart relationを子会社化し、51％の株式を所有している。
今回の決定について「その後、heart relationは継続的な成長を遂げ、安定的に利益を創出しており、今後も成長余地を有していることから、同社を完全子会社化することは、当社グループの収益基盤の強化と資本効率の向上に資する重要な施策であると判断しました。完全子会社化により、高い収益性を有するheart relationの利益成長を直接的に当社の株主価値に反映できるものと考えております。併せて、迅速な意思決定が可能となり、従来以上にスピード感のあるグループ経営を目指しております」と説明する。
これにより、yutoriがheart relationの株式を100％まで買い増す。具体的には、小嶋を含む個人5人よりheart relation株式の残り49％を取得する。株式取得にかかる費用は、19億6000万円（アドバイザリー費など除く）。
このうち、小嶋がheart relationの株式45.5％保有していることから、個人の譲渡額は18億2000万円となり、一部はyutori株式を小嶋に割り当てる形となる。具体的には、yutoriが第三者割当により新株式を5万3600株（発行価格＝1株あたり2176円、計1億1663万3600円）発行し、この全株式を小嶋に割り当てる。
yutoriは「本新株式発行は、heart relationの株式に係る譲渡の決済として、本件譲渡代金債権の一部（116,633,600円分）が小嶋氏から当社に現物出資され、当社は当該現物出資に基づき第三者割当の方法により小嶋氏に対して本新株式を発行するものです。現物出資されない本件譲渡代金債権に関しては、当社は現金にて支払います」とする。
また「heart relationの代表取締役である小嶋氏に対し、本新株式を発行し、当社株主となっていただくことで、当社グループへの経営参加意識をより高め、当社グループの業績拡大へ寄与していただけることを期待しております」と伝えた。
【写真】小嶋陽菜が率いる「heart relation」経営陣
yutoriは、2018年の創業以来、SNSマーケティングを強みにストリートブランドを中心に複数のアパレルブランドを運営。23年12月に東京証券取引所のグロース市場に新規上場を果たし、24年8月には、アパレルブランド『Her lip to』、ビューティブランド『Her lip to BEAUTY』及びランジェリーブランド『ROSIER by Her lip to』を運営するheart relationを子会社化し、51％の株式を所有している。
これにより、yutoriがheart relationの株式を100％まで買い増す。具体的には、小嶋を含む個人5人よりheart relation株式の残り49％を取得する。株式取得にかかる費用は、19億6000万円（アドバイザリー費など除く）。
このうち、小嶋がheart relationの株式45.5％保有していることから、個人の譲渡額は18億2000万円となり、一部はyutori株式を小嶋に割り当てる形となる。具体的には、yutoriが第三者割当により新株式を5万3600株（発行価格＝1株あたり2176円、計1億1663万3600円）発行し、この全株式を小嶋に割り当てる。
yutoriは「本新株式発行は、heart relationの株式に係る譲渡の決済として、本件譲渡代金債権の一部（116,633,600円分）が小嶋氏から当社に現物出資され、当社は当該現物出資に基づき第三者割当の方法により小嶋氏に対して本新株式を発行するものです。現物出資されない本件譲渡代金債権に関しては、当社は現金にて支払います」とする。
また「heart relationの代表取締役である小嶋氏に対し、本新株式を発行し、当社株主となっていただくことで、当社グループへの経営参加意識をより高め、当社グループの業績拡大へ寄与していただけることを期待しております」と伝えた。