言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、経済や取引の動向で見かける指標、誰もが経験する心地よい時間、そして生命の歴史に関わる特別な役割を持つ存在という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。し□□うた□□□□うまヒン