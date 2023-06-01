大型オーディション番組の最終審査に残り、注目を浴びた本多大夢（ひろむ＝２５）と浜川路己（ろい＝２０）による男性デュオ・ＲＯＩＲＯＭ（ロイロム）が、５月７日にメジャーデビューすることが１３日、分かった。同日にメジャーデビュー曲「ＣＬＡＳＳＩＣ ＷＡＶＥ」をリリースし、６月１０日に同曲を冠したミニアルバムを発売。結成から１年の時を経て、本格始動する。

２人はオーディション番組を経て、昨年５月８日に結成。同１１月にプレデビューし、現在までに「Ｄｅａｒ ＤＩＶＡ」を含む３曲を発表している。圧倒的な歌唱力を誇る本多と唯一無二の表現力を持つ浜川で“奇跡のバランス”と評され、昨年１１月に有明アリーナで開催されたショーケースは２万人を動員。メジャーデビュー前にもかかわらず、絶大な人気を誇っている。

待ちに待った本格始動が決定し、２人は大興奮。本多は「ＲＯＩＲＯＭ結成から約１年お待たせしてしまいましたが、やっと皆さまにデビュー曲をお届けすることができたことをとてもうれしく思っています」と感激し、浜川も「僕たちＲＯＩＲＯＭ、ついにデビューします！待っていてくださった皆さん、本当にありがとうございます」と支えてくれたファンに感謝を伝えた。

デビュー曲「ＣＬＡＳＳＩＣ ＷＡＶＥ」は、８０年代をほうふつさせるディスコサウンドにボーカルテクニックが光るキラーチューン。運命的にデュオを組んだ二人が、互いを思って歌う姿が浮かぶ一曲に仕上がった。本多は「デビューする僕たちの決意表明や、覚悟をつづった曲」と説明し、「パフォーマンスも楽しみにしていてください！」とアピールした。

ミニアルバムには、同曲のほか「ＡＹＥ」「ＺＥＲＯＧＲＡＶＩＴＹ」「どっかで」など全７曲が収録される。