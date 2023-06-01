【ネコぱら セカイコネクト】 4月14日 配信 基本プレイ無料（アイテム課金制）

グッドスマイルカンパニーは、Android/iOS用ハートフルネココミュRPG「ネコぱら セカイコネクト」を本日4月14日に配信する。基本プレイ無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。なお、2026年秋にはSteam版も配信予定となっている。

本作は、恋愛アドベンチャーゲーム「ネコぱら」の最新作。原作者さより氏が企画・ストーリー・イラストを手掛ける。

本作では、世界中のネコ達が登場。完全描き下ろしのメインストーリーとキャラストーリーがフルボイスで展開し、個性豊かなネコたちのハイクオリティ2Dアニメーションを楽しめる。また、簡単操作のセミオートバトルや自分だけの店を作れる箱庭要素もあり、オリジナル楽曲とMVのリズムゲームも遊べる。

【【主題歌 解禁PV】『ネコぱら セカイコネクト』（ネココネ）スマホ/PC向け新作ゲーム Aiobahn書き下ろし新曲『Cute Domination』】【イントロダクション】

人間みたいだけどちょっと違う、AIが生んだ生き物「ネコ」と共に暮らす近未来。

可愛いネコたちと営むパティスリー「ラ・ソレイユ」を切り盛りしていたある日、世界中のネコと飼い主が人気を競うイベント「ネコフェス」への招待状が届く！

しかも優勝すれば、AIが「どんな願いでも叶えてくれる」ってウワサも……！？

世界のナゾにふれながら、ネコたちと笑って泣いて、絆を深めていく――

物語のカギを握る新キャラクター「カサブランカ」

本作では、物語のカギを握る新キャラクター「カサブランカ・フェリダエ」が登場。CVは種粼敦美さんが担当する。

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