　4月13日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは252銘柄。東証終値比で上昇は140銘柄、下落は89銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は61銘柄。うち値上がりが40銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は310円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7085>　カーブスＨＤ　　　　913　 +150（ +19.7%）
2位 <6217>　津田駒　　　　　　　625　 +100（ +19.0%）
3位 <5578>　ＡＲアドバン　　　 1013　 +150（ +17.4%）
4位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　 1190　 +140（ +13.3%）
5位 <9270>　バリュエンス　　 2879.9 +288.9（ +11.2%）
6位 <5246>　エレメンツ　　　　　698　　+66（ +10.4%）
7位 <505A>　ギークリー　　　　 1400　 +110（　+8.5%）
8位 <6505>　東洋電　　　　　　 2494　 +194（　+8.4%）
9位 <1434>　ＪＥＳＣＯ　　　　 2015　 +140（　+7.5%）
10位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 37.2　 +2.2（　+6.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9168>　ライズＣＧ　　　　420.5　-64.5（ -13.3%）
2位 <542A>　ビタブリッド　　　 1180　 -110（　-8.5%）
3位 <3678>　メディアドゥ　　　 1449　 -132（　-8.3%）
4位 <130A>　ウェリタス　　　　　470　　-40（　-7.8%）
5位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　　256　　-20（　-7.2%）
6位 <331A>　メディックス　　　450.1　-30.9（　-6.4%）
7位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　 -0.6（　-6.0%）
8位 <3996>　サインポスト　　　　211　　-13（　-5.8%）
9位 <3236>　プロパスト　　　　　349　　-18（　-4.9%）
10位 <3189>　ＡＮＡＰＨＤ　　　　176　　 -9（　-4.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5803>　フジクラ　　　　　 5753　　+55（　+1.0%）
2位 <8801>　三井不　　　　　　 1743　+15.5（　+0.9%）
3位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3280　+29.0（　+0.9%）
4位 <4062>　イビデン　　　　　 9455　　+69（　+0.7%）
5位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 3909　　+27（　+0.7%）
6位 <5802>　住友電　　　　　　 9995　　+69（　+0.7%）
7位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 2167　+13.0（　+0.6%）
8位 <5801>　古河電　　　　　　45580　 +270（　+0.6%）
9位 <6723>　ルネサス　　　　　 2546　+15.0（　+0.6%）
10位 <4755>　楽天グループ　　　　768　 +4.1（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7751>　キヤノン　　　　　 4335　　-39（　-0.9%）
2位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　218.3　 -1.2（　-0.5%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　　 1961　-10.0（　-0.5%）
4位 <6326>　クボタ　　　　　　 2666　-10.5（　-0.4%）
5位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　　 5305　　-17（　-0.3%）
6位 <7012>　川重　　　　　　　 3335　-10.0（　-0.3%）
7位 <7974>　任天堂　　　　　　 8275　　-22（　-0.3%）
8位 <7011>　三菱重　　　　　　 4751　　-10（　-0.2%）
9位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1530　 -3.0（　-0.2%）
10位 <8766>　東京海上　　　　　 6990　　-10（　-0.1%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース