[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇140銘柄・下落89銘柄（東証終値比）
4月13日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは252銘柄。東証終値比で上昇は140銘柄、下落は89銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は61銘柄。うち値上がりが40銘柄、値下がりは15銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は310円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7085> カーブスＨＤ 913 +150（ +19.7%）
2位 <6217> 津田駒 625 +100（ +19.0%）
3位 <5578> ＡＲアドバン 1013 +150（ +17.4%）
4位 <4422> ＶＮＸ 1190 +140（ +13.3%）
5位 <9270> バリュエンス 2879.9 +288.9（ +11.2%）
6位 <5246> エレメンツ 698 +66（ +10.4%）
7位 <505A> ギークリー 1400 +110（ +8.5%）
8位 <6505> 東洋電 2494 +194（ +8.4%）
9位 <1434> ＪＥＳＣＯ 2015 +140（ +7.5%）
10位 <5856> ＬＩＥＨ 37.2 +2.2（ +6.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9168> ライズＣＧ 420.5 -64.5（ -13.3%）
2位 <542A> ビタブリッド 1180 -110（ -8.5%）
3位 <3678> メディアドゥ 1449 -132（ -8.3%）
4位 <130A> ウェリタス 470 -40（ -7.8%）
5位 <9425> ＲｅＹｕｕ 256 -20（ -7.2%）
6位 <331A> メディックス 450.1 -30.9（ -6.4%）
7位 <8918> ランド 9.4 -0.6（ -6.0%）
8位 <3996> サインポスト 211 -13（ -5.8%）
9位 <3236> プロパスト 349 -18（ -4.9%）
10位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 176 -9（ -4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 5753 +55（ +1.0%）
2位 <8801> 三井不 1743 +15.5（ +0.9%）
3位 <6758> ソニーＧ 3280 +29.0（ +0.9%）
4位 <4062> イビデン 9455 +69（ +0.7%）
5位 <6701> ＮＥＣ 3909 +27（ +0.7%）
6位 <5802> 住友電 9995 +69（ +0.7%）
7位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2167 +13.0（ +0.6%）
8位 <5801> 古河電 45580 +270（ +0.6%）
9位 <6723> ルネサス 2546 +15.0（ +0.6%）
10位 <4755> 楽天グループ 768 +4.1（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7751> キヤノン 4335 -39（ -0.9%）
2位 <9434> ＳＢ 218.3 -1.2（ -0.5%）
3位 <4506> 住友ファーマ 1961 -10.0（ -0.5%）
4位 <6326> クボタ 2666 -10.5（ -0.4%）
5位 <5332> ＴＯＴＯ 5305 -17（ -0.3%）
6位 <7012> 川重 3335 -10.0（ -0.3%）
7位 <7974> 任天堂 8275 -22（ -0.3%）
8位 <7011> 三菱重 4751 -10（ -0.2%）
9位 <7186> 横浜ＦＧ 1530 -3.0（ -0.2%）
10位 <8766> 東京海上 6990 -10（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の13日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7085> カーブスＨＤ 913 +150（ +19.7%）
2位 <6217> 津田駒 625 +100（ +19.0%）
3位 <5578> ＡＲアドバン 1013 +150（ +17.4%）
4位 <4422> ＶＮＸ 1190 +140（ +13.3%）
5位 <9270> バリュエンス 2879.9 +288.9（ +11.2%）
6位 <5246> エレメンツ 698 +66（ +10.4%）
7位 <505A> ギークリー 1400 +110（ +8.5%）
8位 <6505> 東洋電 2494 +194（ +8.4%）
9位 <1434> ＪＥＳＣＯ 2015 +140（ +7.5%）
10位 <5856> ＬＩＥＨ 37.2 +2.2（ +6.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9168> ライズＣＧ 420.5 -64.5（ -13.3%）
2位 <542A> ビタブリッド 1180 -110（ -8.5%）
3位 <3678> メディアドゥ 1449 -132（ -8.3%）
4位 <130A> ウェリタス 470 -40（ -7.8%）
5位 <9425> ＲｅＹｕｕ 256 -20（ -7.2%）
6位 <331A> メディックス 450.1 -30.9（ -6.4%）
7位 <8918> ランド 9.4 -0.6（ -6.0%）
8位 <3996> サインポスト 211 -13（ -5.8%）
9位 <3236> プロパスト 349 -18（ -4.9%）
10位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 176 -9（ -4.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 5753 +55（ +1.0%）
2位 <8801> 三井不 1743 +15.5（ +0.9%）
3位 <6758> ソニーＧ 3280 +29.0（ +0.9%）
4位 <4062> イビデン 9455 +69（ +0.7%）
5位 <6701> ＮＥＣ 3909 +27（ +0.7%）
6位 <5802> 住友電 9995 +69（ +0.7%）
7位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2167 +13.0（ +0.6%）
8位 <5801> 古河電 45580 +270（ +0.6%）
9位 <6723> ルネサス 2546 +15.0（ +0.6%）
10位 <4755> 楽天グループ 768 +4.1（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7751> キヤノン 4335 -39（ -0.9%）
2位 <9434> ＳＢ 218.3 -1.2（ -0.5%）
3位 <4506> 住友ファーマ 1961 -10.0（ -0.5%）
4位 <6326> クボタ 2666 -10.5（ -0.4%）
5位 <5332> ＴＯＴＯ 5305 -17（ -0.3%）
6位 <7012> 川重 3335 -10.0（ -0.3%）
7位 <7974> 任天堂 8275 -22（ -0.3%）
8位 <7011> 三菱重 4751 -10（ -0.2%）
9位 <7186> 横浜ＦＧ 1530 -3.0（ -0.2%）
10位 <8766> 東京海上 6990 -10（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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