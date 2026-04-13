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「なぜ7年も延期に？」西武新宿線の地下化工事の現在、意外と知らない“開かずの踏切”解消への道のり

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【西武新宿線】なぜ7年も延期？中井～野方駅間の地下化工事の現在！消えゆく桜と踏切の風景【連続立体交差事業・前編】」を公開した。動画では、都内有数の「開かずの踏切」を抱える西武新宿線の連続立体交差事業について、中井～野方駅間の地下化工事を中心にその現状と延期の理由を解説している。



西武新宿線では現在、踏切事故や慢性的な交通渋滞を解消するため、4つの区間で大規模な連続立体交差事業が進められている。本動画ではその前編として、中井駅から井荻駅までの区間に焦点を当てている。特に中井～野方駅間は地下化工事が進行中であり、当初は2026年度に完成する予定だった。しかし、動画内ではこの区間が「7年延伸」となり、完成予定が2033年度に変更された事実を取り上げている。



延期の主な理由は、事業費の高騰と用地取得の遅れである。前回の評価時から「物価上昇や施工計画の変更により、さらに約415億円増え、約1635億円に」なったとのこと。また、シールドマシンの掘進準備工事など、地下化に向けた複雑な工程が図解を交えて丁寧に説明されており、新井薬師前駅や沼袋駅がどのように地下化されるのかが視覚的に理解できる内容となっている。



さらに動画後半では、前面展望や現地の映像を通じて、地下へ潜る入り口の工事風景や、仮設化された駅舎の様子を紹介。桜が咲き誇る現在の踏切の景色も収められており、これらが「地下化されると見られなくなります」と、変わりゆく街の風景に対する郷愁を誘う視点も提示されている。



野方～井荻駅間については、高架化や地下化など複数の案が比較検討されている段階であることも明かされた。本動画は、単なる鉄道工事の進捗報告にとどまらず、都市開発における「事業の難しさ」や、失われゆく日常の風景の価値を再認識させてくれる有意義な解説となっている。