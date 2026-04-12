歌手で俳優の手越祐也（３８）が１２日放送の日本テレビ系「世界の果てまでイッテＱ！」（日曜・午後７時５８分）で６年ぶりにスタジオ出演を果たした。宮川大輔から“２代目”お祭り男の指名を受け、“若旦那”を襲名した。

お祭り男として長い間活躍してきた宮川は「マジな話なんですけど、お祭りを１９年やってきて、正直体はボロボロなんですよ」と明かすと、「よきところで激しい祭りは引退しないと」と体に負担の大きい祭りについては“引退”を示唆。続けて「お祭り企画はずっとやっていきたいと思っている」とし、「二代目。お祭り男に誰かなってほしい。アイツしかいないと思うんです」とある男を“後継者”に指名した。

手越は宮川から指名があったことを知らされると「手越祐也って名前を選んでいただけたのははうれしい」と感謝しつつも、「（宮川の）すごさは痛いほど知っている。簡単にイイっすよ、やります、とは言えない」と話した。続けて「師匠と弟子的な感じ。大輔さんがいてくれるなら。大輔さんの今できない部分を補って」と２人で企画を頑張っていきたい意向を示した。

そして２人で参加したのはタイ・バンコクで行われた、プラスチックカップを積み上げタイムを競う「スポーツスタッキング」。練習後に開催した決起集会で、宮川から「どうですか？二代目お祭り男として」と問われると、手越は「めちゃくちゃ光栄ですよ。ただ、すっげぇプレッシャー。なぜだか変わります？ あなたがスゴイからです」と本音を明かした。

大会当日、手越は１９〜４０歳部門ビギナークラスに参加。５位までが表彰台に上がれる中、見事に６人中５位で表彰台に上って見せた。宮川はシニア部門ビギナークラスに参加。５人が参加し２位になり、両手でガッツポーズをしながら表彰台へと向かった。

手越は１１日に自身のＸ（旧ツイッター）で「大好きなファミリーとほぼ元カノに会いに行ってきました笑 こういう幸せな想いを出来るのはいつも支えてくれてる人や仲間と大切な視聴者の方のお陰です。本当にありがとう！！」と感謝の気持ちを投稿していた。

同番組には２０２４年１０月１３日に４年ぶりの出演をし、平均世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）は１３・５％、平均個人視聴率は９・８％の高視聴率を記録した。