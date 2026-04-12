ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が10日に公式YouTubeチャンネルを更新。自身がプロデュースする麦茶「ONICHA」の発表動画について謝罪したが、後半の内容が物議を醸している。

ヒカキンは1週間にわたり“謎の配信”を続けた件、既存の麦茶を「地味で主役ではなかった」「退屈な飲み物」と表現した件、「日本の麦茶、変えます」というスローガンを掲げていたにもかかわらず、原材料に外国産の大麦を使っていた件について、それぞれ謝罪した。

動画の後半になり、話題の「ギルティ炭酸NOPE」を取り上げると「ギルTEA作ろう!」といい、突然「NOPE」と「ONICHA」を混ぜ始める。そして口にすると「えっ、ちょっと待って!“オニープ”うまいよ!もちろん別々で飲んだ方がうまいとは思いますけど、案外おいしいです!」と笑いながら報告していた。

この動画に視聴者からは「なんで飲み物で遊んでるの？」「企画は別々にした方が良かったと思う」「普通に企画始めてんのすごいな」「ヒカキンがNOPEとONICHA混ぜて飲む画像コラだと思ったら本当にやってた」「本当においしいのかな？」といったコメントが寄せられていた。