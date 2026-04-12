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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

週末の外出、財布とスマホとちょっとした荷物だけ持ち出したいのに、ちょうどいいバッグ選びって意外と難しくないですか？ バックパックまでは必要じゃないけど、ミニバッグは容量が足りないことも……。

そんな課題に“ちょうどいい”を目指したのがmachi-yaに登場した「SHIFTE ミニトート」。国産革を東京で職人が仕立てる、休日にピッタリな上質ミニバッグです。

おトクな先行割引価格になっていたので、詳しくチェックしていきましょう。

上質な本革で大人の休日を格上げ 必需品を運ぶ「ちょうどいい」ミニトート【日本製】 【20％OFF】20,240円 詳細をチェック

撥水加工の国産シュリンクレザー

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「SHIFTE ミニトート」の特長がオールメイドインジャパン。水に強い国産撥水シュリンクレザーを採用し、東京の工房でひとつずつ丁寧に仕上げられています。

縫製やコバ処理といった細部までこだわって作られており、耐久性や見た目の美しさにもしっかりこだわられているのがポイント。

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外観もロゴや金具無しのシンプル仕立て。どんなコーデにも主張しすぎず寄り添いつつ、静かな存在感を放ってくれるそうですよ。

休日にちょうどいい容量

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「SHIFTE ミニトート」の収納例がこちら。スマホや財布の他に、ハンカチやイヤホン、ミニカメラやサングラスといった小物類が“ちょうどよく”持ち運べそうですね。

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内装には高級感のあるディアスウェードを採用。外だけでなく内装にもこだわられています。

フラップやポケットで使い勝手もアップ

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「SHIFTE ミニトート」はただ小さいだけバッグではなく、使い勝手を上げる工夫もしっかり施されています。

動画のフラップ（被せ）は中身の飛び出しを防ぎつつ表情を変える機能もあるので、容量や気分にあわせて使い分けられるのだとか。

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フラップにはファスナーポケットも備えているため、使わないときは鍵などを入れておくのに便利。加えて外側にもミニポケットもあり、小さいながらも収納は充実しています。

カラーは2色

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カラーはブラックとグレージュの2色。

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どんなスタイルにも合わせやすいブラックもいいですが、グレージュもやわらかく上品で美しい仕上がりですね。エイジングも楽しめるので、これからの休日のオシャレな相棒としていかが？

気になった人はぜひ、下のリンクから詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya, YouTube