DREAMS COME TRUE中村正人（67）が12日、自身のインスタグラムを更新。11日に名古屋市のNGKスポーツプラザでの公演で起きた会場トラブルを謝罪した。

中村は「昨日NGKスポーツプラザ施設内においてエレベーターのトラブルが発生したとの報告を受けました。当コンサートに責任のある者として、お客様に多大なご不安、ご心配、ご迷惑をおかけしたことに、心からおわび申しあげます」と来場者へ謝罪を伝えた。

また、公式HPでも「2026年4月11日(土)NGKスポーツプラザ内エレベータートラブルに関するご報告とお詫び このたびNGKスポーツプラザ内エレベータの不具合が発生し、ご利用中のお客様が一時閉じ込められる事態が発生したとの報告を受けました。被害に遭われたお客様に、多大なるご迷惑とご不安をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。私どもといたしましても、状況を真摯に受け止め、再発防止に向けて必要な関係機関との連携と確認を徹底して参ります。改めまして、被害に遭われたお客様に深くお詫び申し上げます。株式会社ディーシーティーエンタテインメント」と謝罪文がつづられた。