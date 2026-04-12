オズワルド伊藤俊介（36）が11日放送のテレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想2026」に出演。推しのDeNAの投手ローテ予想で場を騒然とさせた。

伊藤は23年の番組でDeNAファンとなったばかりで、プロ野球やチームへの知識がまだ浅いことが例年、ネタとなっている。出演メンバーは収録日の3月12日時点の戦力分析でローテ6人を予想。伊藤は「東克樹→デュプランティエ→小園健太→東克樹→デュプランティエ→藤浪晋太郎」と並べた。すかさずスタジオに「あれ？」と声が飛ぶと、MCの出川哲朗も「ちょっと待て待て！」と、エース東、デュプランティエが2度登場することにツッコミが入った。伊藤は「正直、ピッチャーが全然いなくなっちゃって…」と言い訳。三村マサカズは「中何日なのよ」、立川志らくは「昭和の野球」と笑った。

阪神推しのロッチ中岡創一からは「デュプランティエそんなに投げへん。結構間隔が（必要）」と言われると、伊藤は「なんでそんな詳しいの？」と、前年まで阪神在籍だったことを知らず。中岡に「阪神やってん」と言われると、出川は「それも知らないのかよ！これはDeNAのファンに怒られる」と苦笑した。

出川はさらに「この6枚の中に、悪くはないけど、申し訳ないけど、小園投手と藤浪投手、2人が入っているのよ。去年から活躍した竹田祐とか、石田（裕太郎）とか、何人か名前書いてあげないといけない人がいる」と忠告すると、伊藤は「まだ追い切れてないんで、竹田とか」と説明した。

ここで日本ハム推しの伊集院光から「僕は去年のプロ野球で一番悔しかったのは、僕、セ・リーグでは中日が好きだから、藤浪のあの試合がなかったら、中日、CSまでは行っていたと思う」と回想。中日の大ファンの立川志らくも「行ってますよ」と同意した。テロップでは、制球難の藤浪に対し、中日が9人全員を左打者にした1戦が紹介された。伊集院は「中日のやり方も問題あるけど、バッターを全員左バッターにする、みたいなやつをやらせるようなピッチャーを、1軍に入れた上にローテーションに予想してるなんて」と苦言を呈した。

伊藤はこれに対し「俺が伊集院さんにこんなことを言う日が来るとは思わなかったけど…あなたに藤浪の何がわかる！」と強弁。伊集院はすかさず「おまえに野球の何が分かる！」と叫んで返した。伊集院は「伊藤、言っとくけどな、俺、マネジャーに『これ以上、伊藤が出るなら俺は出ない』と言った」と暴露。伊藤は笑い崩れ、出川は「ウソでしょ！ダメだって！伊集院君！」と動揺した。伊集院は「去年までちょっとずつ上がっていったのは認めていこうと思ったのよ。なんだよ！ランクダウンって」と笑いながらひと刺しした。

出演者は出川哲朗（ヤクルト、MC）、ロッチ中岡創一（阪神）、オズワルド伊藤俊介（DeNA）、さまぁ〜ず三村マサカズ（巨人）、立川志らく（中日）、アンガールズ田中卓志（広島）、博多華丸（ソフトバンク）、伊集院光（日本ハム）、ますだおかだ岡田圭右（オリックス）、Hey！Say！JUMP八乙女光（楽天）、オードリー春日俊彰（西武）、トータルテンボス藤田憲右（ロッテ）。TVerで配信もしている。