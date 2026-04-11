◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日 両国国技館）

プロボクシングWBC世界バンタム級王座決定戦で、同級2位の那須川天心（27＝帝拳）が同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）に9回終了TKO勝ちを収めた。那須川は昨年11月に現WBC同級王者・井上拓真（30＝大橋）に格闘技人生初黒星を喫して以来、約4カ月半ぶりの再起戦で復活の白星。5月2日に東京ドームで行われる井上拓―井岡一翔（37＝志成）の勝者への指名挑戦権を獲得した。

那須川は今回の試合から、帝拳ジムOBの葛西裕一氏（GLOVESジム会長）をチーフトレーナーに迎えた。しかし、1ラウンド終了後のインターバルでリングの中に入ったのは、中谷潤人（M.T）らの指導者でも知られるルディ・エルナンデス・トレーナー。名カットマンでもあるルディ氏が帝拳ジム選手の世界戦でセコンドに就くのは珍しくないが、葛西氏がリング内に入ったのは2回終了後からで、ネット上では「なぜ葛西さんではないのか」と疑問の声が上がっていた。

何か特殊な事情があったのかと思いきや、葛西トレーナーは「ルディの勘違い」と明かした。試合前に「今日は頼むよ」のような声掛けをしたため、ルディ氏が張り切ってしまったという。

また、これまでの那須川はラウンド間にコーナーへ戻ってほとんど立ったままだったが、今回は初めて試合を通じていすに座っていた。指摘された那須川は「葛西さんに絶対座れと怒られたので」と苦笑いし、葛西トレーナーは「ボクシングは座るんですよ。昔（の世界戦）は15ラウンドあったし、なるべく消耗しないように」と説明。「言うことを聞いてくれてよかった」と話して笑いを誘った。那須川も「（ラウンド間は）同じ景色を見られて集中できた。（立つのは）クセだったんですよ。これからはずっと座ると思います」と“効果”も口にした。