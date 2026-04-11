G大阪vsC大阪 スタメン発表
[4.11 J1百年構想リーグ WEST第10節](パナスタ)
※16:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 21 初瀬亮
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 38 名和田我空
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 15 岸本武流
DF 47 中野伸哉
MF 13 安部柊斗
MF 44 奥抜侃志
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 10 田中駿汰
MF 17 阪田澪哉
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 13 中島元彦
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 6 登里享平
DF 27 ディオン・クールズ
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 14 横山夢樹
MF 35 吉野恭平
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス
※16:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 3 半田陸
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 21 初瀬亮
MF 10 倉田秋
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 38 名和田我空
MF 97 ウェルトン
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 15 岸本武流
DF 47 中野伸哉
MF 13 安部柊斗
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 40 唐山翔自
FW 42 南野遥海
監督
イェンス・ヴィッシング
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 10 田中駿汰
MF 17 阪田澪哉
MF 18 石渡ネルソン
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 13 中島元彦
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 6 登里享平
DF 27 ディオン・クールズ
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 8 香川真司
MF 14 横山夢樹
MF 35 吉野恭平
FW 9 櫻川ソロモン
監督
アーサー・パパス