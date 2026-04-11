テレビ東京の2時間特番「出川哲朗のプロ野球順位予想2026 リアルガチ★スポーツリアライブ特別編★」（後0・15）が11日に放送され、日本ハムファン歴50年超を誇るタレント伊集院光（58）が、DeNAのにわかファン、お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介（36）の不勉強ぶりに激怒した。

ヤクルトファンの出川哲朗（62）がMCを務め、プロ野球12球団のファンであるおじさんたちが集まって楽しくトークする恒例特番。だが、番組に緊張感が走ったのは伊藤の野球に対するいい加減な態度だった。

収録は3月12日と1カ月前だったが、伊藤はファンであることを公言しているDeNAの戦力分析を披露する際、YouTubeでいいものを見つけたとまさかの転用で予想を披露。この時点で伊集院はややあきれた表情を浮かべた。

そして、伊藤がDeNAの先発ローテーションについて初戦から（1）東克樹（2）デュプランティエ（3）小園健太（4）東克樹（5）デュプランティエ（6）藤浪晋太郎――とあり得ない予想をプレゼン。

「昭和の野球だよ、こんなの。（昭和）40年代の」とあきれた中日ファンの落語家・立川志らく（62）に続いて、出川も「そんなの無理に決まってんだろ！」と激しいツッコミを入れた。

阪神ファンの「ロッチ」中岡創一（48）から「デュプランティエそんな投げへん。結構ちゃんと間隔あける、球数も」と冷静に指摘されると、伊藤は「えっ？なんでそんなに詳しいんですか？阪神だった？」と真顔で返し、デュプランティエが昨季阪神でプレーしていたことすら知らなかった。

「なんも知らないのかよ！ヤバいヤバい！もうかばい切れない。伊藤！今まで僕は散々あなたをかばってきたけど、これはDeNAのファンに怒られる！」と呆れ返る出川。

だが、伊藤は「これが歴史上ないことを言ってるんだったら（怒られるのも）分かるんですけど、あったんでしょ？雨・雨・権藤の時代が」と65年前のことを言い出した。

そして、ローテーション6枚のなかに竹田や石田裕の名前がないことを出川から指摘されると「まだ追い切れてないんで、竹田とかを」と自らの不勉強について開き直る。

すると、伊集院は「僕はね、去年のプロ野球で一番悔しかったのは」として「セ・リーグは中日好きだから、藤浪のあの試合がなかったら、俺、中日CSまでは行ってたと思う。中日のやり方も問題あるけど（藤浪先発時は死球が怖くて）全員左バッターにするみたいなのをやらせるようなピッチャーを1軍に入れた上にローテーションに予想してるなんて」と制球難の藤浪を6枚目に入れている伊藤の予想にクレームを付けた。

だが、これに伊藤は「俺が伊集院さんにこんなこと言う日来ると思わなかったですけど、あなたに藤浪の何が分かるっていうんですか！」とまさかの逆ギレ。これに伊集院は「いやいや。じゃあ、じゃあ！お前に野球の何が分かるんだ！！！」と激怒した。伊藤は苦笑いを浮かべたが、出川が「伊集院くんのほうが絶対分かってる」と援護したのも当然だった。

ここで伊集院は「俺、マネジャーに“これ以上、伊藤が出るんなら俺は出ない”って言った」と宣言。「去年まで凄いちょっとずつ（伊藤の野球知識が）上がってった。なんだよ！ランクダウンって」とガチ説教するに至った。

それでも「違うんっす！伊集院さん！本当に詳しくなりたくて、マジでYouTubeとか見始めたんです、本当に！」と言い訳する伊藤。伊集院は「だからYouTubeのヤツに聞いた意見ですみたいの、面白くないじゃん」とバッサリ斬り捨て、出川も「これはかばい切れない。ひょっとしたら（番組から）戦力外通告」と突きつけて猛省を促した。

その後、当初DeNAを3位予想にしていた伊集院が、伊藤のていたらくにより「5位にしようかな」とし、「伊藤くんがこれ以上いくんだったら俺5位」とすると、伊藤は「安心してください。僕、なるべく今後、伊集院さんの前に現れないようにしますから。3位にお願いします」と懇願する場面もあった。

さらに、番組後半で伊集院が「休憩時間にマジな顔で“すいませんでした”って…」と暴露すると、伊藤は「当たり前ですよ！」と言い返していたが、さて、今後どうなるのか…。伊集院VS伊藤のバトルに注目だ。