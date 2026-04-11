きょうも為替市場はドルの戻り売りが優勢となる中、ポンドドルは１．３４ドル台後半まで上げ幅を広げている。本日の上げでローソク足が２００日線の上に出ており、１月下旬以降から４月初めまで続いた下降相場を終了し、本格的なリバウンド相場に入る予兆も出ている。一方、ポンド円も上昇が続いており、２１４円台を回復する展開。目先は今年の最高値２１５円を試しに行くか注目される。



アナリストは、ポンドは当面世界的なリスクセンチメントやエネルギー価格の動向に左右されると指摘。また、イラン紛争の再激化や、ＦＲＢの利上げ観測が再浮上する場合、ポンドは下押し圧力を受けやすいと分析している。



一方、米国とイランの停戦が持続的なものとなれば、ポンドドルでさらに上値を試す可能性があるという。



GBP/USD 1.3461 GBP/JPY 214.41 EUR/GBP 0.8710



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト