映画『ヒプマイ』FINAL D.R.B後の“麻天狼”の映像公開 新規描き下ろしイラストも登場
5月13日に発売される映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）Blu-rayの“Deluxe版”に収録される映画本編のその後の世界を描いたDrama Track「Today」より、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”のティザー映像が公開された。
【画像】豪華で迷う…！映画『ヒプマイ』Blu-ray店舗別購入特典
映像では、各キャラクターが紡ぐ一つ一つのせりふから、映画後のその先にある全貌が垣間見え、Blu-ray発売への期待がさらに高まる内容となっている。
さらに、“Deluxe版”にのみ封入される一為氏（Kazui）新規描き下ろしイラストの“麻天狼”Ver.もこのティザー映像内で初公開となった。「Today」の全編を堪能できるのは“Deluxe版”限定となる。
その他のディビジョンも順次公開予定。
あわせて、“Deluxe版”に収録される特典映像の詳細も明らかになった。Disc2には、『ヒプムビ』の完成披露プレミア試写会や初日舞台あいさつといったイベント映像に加え、『ヒプムビ』公開記念として2024年12月にヒプマイ公式YouTubeにて公開された「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」も収録。
『ヒプムビ』は、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって、全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意されている日本“初”の「インタラクティブ映画」。興行収入は28億円を突破した。
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映像では、各キャラクターが紡ぐ一つ一つのせりふから、映画後のその先にある全貌が垣間見え、Blu-ray発売への期待がさらに高まる内容となっている。
その他のディビジョンも順次公開予定。
あわせて、“Deluxe版”に収録される特典映像の詳細も明らかになった。Disc2には、『ヒプムビ』の完成披露プレミア試写会や初日舞台あいさつといったイベント映像に加え、『ヒプムビ』公開記念として2024年12月にヒプマイ公式YouTubeにて公開された「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」も収録。
『ヒプムビ』は、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって、全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意されている日本“初”の「インタラクティブ映画」。興行収入は28億円を突破した。
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