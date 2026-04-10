“両顎骨切り手術”話題のしなこ、ダウンタイム中のメイク公開「アイデア天才」「最高に可愛い」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/04/10】クリエイターのしなこが4月10日、自身のInstagramを更新。ダウンタイム中のメイク動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳人気クリエイター「アイデア天才」ダウンタウン中メイク公開
3月7日に自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこは、「ダウンタイムメイクに挑戦！！」とつづり、メイク動画を公開。下地をコンタクトケースに入れて持ち歩く工夫や、自身がプロデュースした肌に優しいコスメを使用していることを紹介した。
ダウンタイム中で肌が敏感になっている事を明かし、「まさかの自分が一番救われました」と、お子様向けに作った自身の製品に助けられたとコメント。さらに、友人から教わったテクニックを取り入れ、神経の修復中でまだ動かしにくい人中をカバーするメイク方法も披露した。
この投稿は「最高に可愛い」「コンタクトケースのアイデア天才」「前向きでほんと尊敬する」「敏感な時期のメイクの工夫が参考になる」「コスメボックス可愛すぎ」「メイク動画ありがたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気クリエイター「アイデア天才」ダウンタウン中メイク公開
◆しなこ、ダウンタイムメイク披露
3月7日に自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこは、「ダウンタイムメイクに挑戦！！」とつづり、メイク動画を公開。下地をコンタクトケースに入れて持ち歩く工夫や、自身がプロデュースした肌に優しいコスメを使用していることを紹介した。
◆しなこの投稿に反響
この投稿は「最高に可愛い」「コンタクトケースのアイデア天才」「前向きでほんと尊敬する」「敏感な時期のメイクの工夫が参考になる」「コスメボックス可愛すぎ」「メイク動画ありがたい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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