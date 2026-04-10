俳優の川栄李奈（３１）と俳優の廣瀬智紀（３９）が離婚したことが１０日、分かった。同日に双方のＳＮＳで発表された。１９年５月の結婚から７年の結婚生活にピリオドを打った。

川栄はインスタグラムのストーリーを更新し、「私事で恐縮ではございますが この度私たちは夫婦という形を終え それぞれの人生を歩むことになりました」と離婚を報告。「俳優として、母として更に精進してまいります 温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

廣瀬もインスタグラムのストーリーで離婚を報告して「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子供たちを授けてくれたことに、心より感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません」と川栄について語り、「今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子供たちを育ててまいります」とした。

２人は２０１８年の舞台「カレフォン」での共演をきっかけに交際に発展し、１９年５月に結婚。同年１１月に第一子を出産。２３年６月には第２子を出産を発表している。

◇川栄李奈（かわえい・りな）１９９５年２月１２日、神奈川県出身。２０１０年にＡＫＢ４８としてデビューし、１５年８月に卒業。同年９月に舞台「ＡＺＵＭＩ 幕末編」で主演し、俳優に転向した。１６年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「とと姉ちゃん」で朝ドラ初出演。２１年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」では、ヒロイン役を務めた。

◇廣瀬智紀（ひろせ・とものり）１９８７年２月１４日、埼玉県出身。ドラマ「私のホストちゃん〜しちにんのホスト〜」や舞台「弱虫ペダル」などで注目を集めた。劇団☆新感線「髑髏城の七人 Ｓｅａｓｏｎ月」』（舞台『鬼滅の刃』シリーズなどの出演作もある。