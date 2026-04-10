元東方神起・ユチョンの実弟に隠し子!?　SNSに映った“娘”との姿に注目「パパが…」

元東方神起・ユチョンの実弟で、俳優のパク・ユファンがSNSを通じて公開した子どもの正体が、娘であることが分かった。

パク・ユファンは4月9日、自身のSNSに「皆さんのおかげで幸せな7年でした♥ そして、パパが寝ているときにおへそをいじるリア…」という文章とともに、複数の写真を投稿し、見る者を驚かせた。

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公開された写真には、幼い女の子とともに過ごすパク・ユファンの姿が収められていた。彼は子どもを肩車したり、ソファで一緒に遊んだりするなど、仲むつまじい日常を見せ、注目を集めた。

特に、パク・ユファンが自ら「パパ」という表現を使用したことで、その子どもとの関係に関心が集まった。

（画像＝パク・ユファンSNS）

これまで結婚や子どもに関する公式な発表がなかったため、ファンの間ではさまざまな憶測が広がった。兄のユチョンも「愛してる、リア」とコメントを残し、関心をさらに高めた。

確認の結果、その子どもはパク・ユファンの娘「リア」であることが明らかになった。パク・ユファンはライブ配信などを通じて「She is my daughter」と直接言及したことがあり、ファンとの交流の中でも娘の存在を継続的に明かしていたという。

また、パク・ユファンは最近、韓国の猫カフェを訪れ、娘とともに過ごす様子を公開した。この過程で一緒に登場した女性が、子どもに向かって「ママのところに来て」と話す姿が捉えられ、注目を集めた。この女性は「サニー」という愛称で呼ばれる人物で、子どもの母親であり、パク・ユファンの妻とみられている。

（画像＝パク・ユファンSNS）

これに先立ち、パク・ユファンは今年3月、ライブ配信を通じて娘リアの2歳の誕生日を祝われており、リアは2024年3月3日に誕生したと伝えられている。胎名は「ゴールド」だったという。

なお、パク・ユファンは2011年、MBCドラマ『きらきら光る』（原題）で俳優デビュー。『千日の約束』『抱きしめたい〜ロマンスが必要〜』『彼女はキレイだった』などに出演し、顔を知られた。しかし、2020年12月、タイ・バンコクの飲食店で2人と共に大麻を吸引した容疑が浮上し、2021年に警察の捜査を受けた。

現在、パク・ユファンはライブ配信を通じて韓国語、英語、日本語などを駆使し、世界中のファンと交流している。

（記事提供＝OSEN）