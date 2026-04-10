女優で歌手のゼンデイヤが、主演ドラマ「ユーフォリア/EUPHORIA」がシーズン3で終了することを示唆した。前シーズン終了から4年を経て、12日から新シーズンの配信がスタートする同ドラマ。ルー・ベネット役を演じるゼンデイヤは、「ザ・ドリュー・バリモア・ショー」に出演した際、そのシーズンで終わりになるのかと尋ねられ、「そうだと思う」と答えた。



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クリエイターのサム・レヴィンソン氏が、ゼンデイヤをはじめ、女優のシドニー・スウィーニー、モード・アパトー、俳優のジェイコブ・エロルディらメインキャストが高校を卒業し、大人の生活を送る姿を描きたかったこともあり、前シーズンから4年間という休止期間をもうけていた同ドラマについて、ゼンデイヤは「ルーは人生について色々教えてくれた。クルーのみんなも私が成長していく姿を見てきた。この番組にはすごく恩がある。ルーは他者に寄り添うことと、過ちから立ち直ることについて、本当に多くを教えてくれた。とにかく多くのことを教えてくれたから、そのすべてにとても感謝してる」と話す。



そんなゼンデイヤだが、「オデュッセイア」「スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ」「デューン 砂の惑星PART3」と出演大作が目白押しの中での「ユーフォリア」の撮影は「8エピソードを一度に撮ろうとする」ような気分だったと明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）