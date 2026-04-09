【衛生観念ヤバ！義両親と同居】本当に「もったいない」コトはなんだろう？＜第26話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第26話 わだかまりなく
【編集部コメント】
フミカさん、義両親とわだかまりなく同居を解消することができましたね！ フミカさん夫婦は程なくして義実家から1駅、頑張れば散歩などで歩いてでもいける距離の場所にアパートを借りました。フミカさん夫婦と義両親、どちらにとっても別居を選んだことはきっといい結果となっていると思います。フミカさんも別居を選んだからといってムリをしすぎず、体調第一で義両親の手を借りながら育児ができるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第26話 わだかまりなく
【編集部コメント】
フミカさん、義両親とわだかまりなく同居を解消することができましたね！ フミカさん夫婦は程なくして義実家から1駅、頑張れば散歩などで歩いてでもいける距離の場所にアパートを借りました。フミカさん夫婦と義両親、どちらにとっても別居を選んだことはきっといい結果となっていると思います。フミカさんも別居を選んだからといってムリをしすぎず、体調第一で義両親の手を借りながら育児ができるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙