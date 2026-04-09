グラビアアイドルの小田飛鳥(36)が9日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所を退所したことを公表した。



【写真】“セクシー番長”こと小田飛鳥 さすがのボリューム！

小田は“セクシー番長”の愛称で活躍しているグラビアアイドル。今月4日に自身のインスタグラムで「既に記事などでご存知の方もいらっしゃると思うのですが、私は2012年に脚本家で演出家の小金丸大和さんと結婚し、2023年には長男を出産しました」と、結婚と出産を電撃発表したことで話題となっていた。



9日の更新では「この度、11年間お世話になりました『GOLD STAR』を退所しました」と事務所を離れることを発表。「24歳から36歳になる今まで、タレントとしても1人の女性としても変化の多い時期を共に歩んで参りました。自分では経験できない事をたくさん経験させて頂き感謝しております」と事務所に対して感謝を伝えた。



また「先日の報道とこの件は関係ありません。ライフステージが変わると共に自分なりに考え、半年前から決めていたことです」と、結婚報道とは関係ないことを強調。「今後も皆様と共に作り上げた『セクシー番長』として活動して行きます。より一層のご支援賜れますようお願い申し上げます」と記した。



（よろず～ニュース編集部）