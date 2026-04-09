株式会社焦点工房は、Thypoch（タイポック）のレンズ保護フィルターとブラックミスト系フィルターを年4月9日（木）に発売した。

両製品に共通する特徴として、フィルター枠には軽量かつ耐久性に優れたアルミニウム合金を採用した。装着時の厚みを約2.5mmに抑えた薄型設計により、レンズの佇まいを損なわないスマートな仕上がりを実現したという。また、カラーバリエーションはブラックのほか、シルバーも用意されている。

Zero Reflex Clear Filter

レンズ保護を目的としたフィルター。可視光域において平均99.8％以上の高透過率と、反射率0.1％の低反射性能を実現。22+22層のナノコーティングを施すことで、フレアやゴースト、色かぶりを抑えつつ、レンズ本来の解像感やコントラストを維持できるとしている。

枠素材：アルミニウム合金 ガラス：光学ガラス コーティング：多層ナノコーティング（22+22層） 厚さ：4.5mm（ねじ込み部含む） フィルター径：39 / 49 / 52 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77mm 価格：9,100円～15,000円（税込）

※シルバーは39 / 49 / 58 / 62mmのみ

Organic Black Mist Filter

ハイライトをやわらかく拡散させ、自然なハレーション表現を楽しめる“ブラックミスト”効果が得られるフィルター。肌の細部をなめらかに見せながら、色調への影響を最小限に抑えた自然な空気感を演出するという。効果の強さは、やや強めの「1/2」と、より控えめな「1/4」の2種類をラインアップしている。

枠素材：アルミニウム合金 ガラス：光学ガラス コーティング：多層コーティング（8+8層） 効果：1/2、1/4 厚さ：4.5mm（ねじ込み部含む） フィルター径：39 / 49 / 52 / 58 / 62 / 67 / 72 / 77mm 価格：11,000円～17,200円（税込）

※シルバーは39 / 49 / 58 / 62mmのみ。